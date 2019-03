Ученые предложили концепцию "гало-двигателя" для межзвездных перелетов

Новости науки: Предполагается, что "гало-двигатель" сможет использовать энергию черных дыр, нейтронных звезд и других компактных и плотных объектов, проявляющих мощные эффекты гравитации.

Лазерные установки, обстреливающие окрестности черной дыры, превратят ее в двигатель для полетов по всей галактике — или в гигантский аккумулятор.

Для трансгалактических перелетов и энергия требуется в галактических масштабах. Возможно, человечество еще очень долго не создаст генератора, способного производить ее в нужных количествах. Тем не менее добыть ее возможно, уловив хотя бы часть той колоссальной гравитационной энергии, которую содержат некоторые небесные тела. Такую концепцию выдвигает известный астрофизик из Колумбийского университета Дэвид Киппинг (David Kipping).

Для этого, по идее Киппинга, в окрестности небесного тела, в строго определенный участок и под нужным углом направляется лазерный луч. Траектория его фотонов будет искривляться под действием гравитации, так что в конце концов поток направится строго в обратном направлении и сможет ускорять парусный космический корабль. Статья ученого принята к публикации в The Journal of the British Interplanetary Society; пока же ее можно прочитать в открытой онлайн-библиотеке препринтов ArXiv.

Заметим, что Дэвид Киппинг непосредственно вовлечен в разработку миссии Breakthrough Starshot, которая может реализовать первый в истории человечества межзвездный перелет. Ожидается, что множество крошечных зондов будут разгоняться подталкивающими их с Земли мощнейшими лазерными установками, которые позволят достичь скорости, достаточной для "полноценного" космического полета. Очевидно, что именно эта работа вдохновила Киппинга на идею "гало-двигателя".

По его мысли, такая установка будет сама по себе стационарна с массивами мощных космических лазеров, которые будут создавать стабильное "лазерное гало" вокруг черной дыры или нейтронной звезды. Входящий и исходящий лучи смогут использовать разные корабли, ускоряясь и тормозясь для сверхдальних перелетов. Иное направление входящего луча позволит закрутить массу фотонов вокруг центральной черной дыры, превратив ее в нечто вроде космического маховика — гигантского накопителя для колоссальных количеств энергии.