Ученые создали бесклеточные кровеносные сосуды

Новости науки: Организмы акцепторов не только приняли искусственные сосуды, но и превратили их в часть собственной кровеносной системы.

После имплантации они полностью принимаются организмом реципиента.

Американские ученые из Университета Дьюка и Йельского университета провели успешные испытания бесклеточных сосудов человека (HAV). Работа опубликована в журнале Science.

Сегодня для замены сосудов приходится прибегать к изощренным техникам — например, брать их из других частей тела или использовать сосуды животных, а возможно прибегать и к синтетическим заменителям. Ни одно из решений не является идеальным, так как в ряде случаев может начаться инфекция или отторжение имплантата. Поэтому биологи ищут более совершенные методы. Одним из них стали бесклеточные сосуды человека.

Из тел, пожертвованных науке, ученые собирали образцы мышечных и эндотелиальных клеток, из которых состоят сосуды и их слизистая оболочка. Затем они "нанизывали" их на биоразлагаемый сетчатый каркас для выращивания. После того как сосуды вырастали, биологи удаляли заимствованные клетки, оставляя лишь трубку из белков. Длина трубки варьируется от 35 до 42 сантиметров, ее диаметр — шесть миллиметров. По словам ведущего автора исследования Хизер Причард (Heather Prichard), удаление клеток необходимо для того, чтобы сосуды можно было изготавливать большими партиями и хранить в операционных залах для имплантации любому пациенту.

В клинических испытаниях участвовали 60 человек, их возраст разнился от 18 до 80 лет. HAV имплантировали в плечо и предплечье. За тем, как приживались искусственные сосуды, специалисты наблюдали от 16 до 200 недель. Они заметили, что хотя сосуды не содержали клеток, организмы пациентов начали сами превращать их в многослойную живую ткань, похожую на нативные кровеносные сосуды. Более того, их тело "ремонтировало" HAV после того, как те повредили иглами для диализа.

В начале года стало известно, что ученые из Университета Дуйсбург-Эссена (Германия) путем пары экспериментов установили, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.