Скачать
Четверг, 28.03.2019
В Украине разработали электромагнитное оружие
В Украине разработали электромагнитное оружие
Отключений не будет: водоканалы продолжат работать после 1 апреля
Кабмин обещает не отключать воду 5 миллионам украинцев
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Хирн: У Джошуа будет бой с Усиком
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта
Афиша интересных событий в Украине на 30-31 марта

Ученые создали бесклеточные кровеносные сосуды

Ученые создали бесклеточные кровеносные сосуды
09:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Организмы акцепторов не только приняли искусственные сосуды, но и превратили их в часть собственной кровеносной системы.

После имплантации они полностью принимаются организмом реципиента.

Американские ученые из Университета Дьюка и Йельского университета провели успешные испытания бесклеточных сосудов человека (HAV). Работа опубликована в журнале Science. 

Сегодня для замены сосудов приходится прибегать к изощренным техникам — например, брать их из других частей тела или использовать сосуды животных, а возможно прибегать и к синтетическим заменителям. Ни одно из решений не является идеальным, так как в ряде случаев может начаться инфекция или отторжение имплантата. Поэтому биологи ищут более совершенные методы. Одним из них стали бесклеточные сосуды человека. 

Из тел, пожертвованных науке, ученые собирали образцы мышечных и эндотелиальных клеток, из которых состоят сосуды и их слизистая оболочка. Затем они "нанизывали" их на биоразлагаемый сетчатый каркас для выращивания. После того как сосуды вырастали, биологи удаляли заимствованные клетки, оставляя лишь трубку из белков. Длина трубки варьируется от 35 до 42 сантиметров, ее диаметр — шесть миллиметров. По словам ведущего автора исследования Хизер Причард (Heather Prichard), удаление клеток необходимо для того, чтобы сосуды можно было изготавливать большими партиями и хранить в операционных залах для имплантации любому пациенту.

Антипрививочники угрожают человечеству вымиранием

В клинических испытаниях участвовали 60 человек, их возраст разнился от 18 до 80 лет. HAV имплантировали в плечо и предплечье. За тем, как приживались искусственные сосуды, специалисты наблюдали от 16 до 200 недель. Они заметили, что хотя сосуды не содержали клеток, организмы пациентов начали сами превращать их в многослойную живую ткань, похожую на нативные кровеносные сосуды. Более того, их тело "ремонтировало" HAV после того, как те повредили иглами для диализа.

В начале года стало известно, что ученые из Университета Дуйсбург-Эссена (Германия) путем пары экспериментов установили, что в костях мышей и человека находится множество крошечных и ранее неизведанных кровеносных сосудов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Наука, Сосуды, Кровеносные сосуды.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кейт Миддлтон ответила на вопрос о четвертом ребенке
02 Приметы и обряды на 28 марта – День Никандра
03 Муж королевы Елизаветы после ДТП пересел на очень необычный транспорт
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 28 марта
05 В Сумской области мужчина убил и сжег товарища
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
До +18: синоптики рассказали, когда потеплеет
Евросоюз запретил одноразовый пластик
Евросоюз запретил одноразовый пластик
В марте украинским военным повысили зарплаты: кому и на сколько
В марте украинским военным повысили зарплаты
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип &quot;Пливе човен&quot;
Этно-группа DakhaBrakha презентовала новый клип "Пливе човен"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь