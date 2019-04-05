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Ученые расшифровали надписи на плите, найденной в Рени

Ученые расшифровали надписи на плите, найденной в Рени
14:27 Сегодня Телеграф reni-odessa.od.ua topor.od.ua

Новости науки: Историки расшифровали надписи на мраморной плите, которую на днях обнаружили в Рени возле берегов Дуная.

Найденная плита оказалась надгробием грека по имени Лориан, находку обнаружили 4 апреля недалеко от берега Дуная и извлекли из земли. Плита из белого мрамора размером 130х55×30, датированная 1822 годом.

"Мы знали об этой плите: еще осенью прошлого года нам, сотрудникам музея, о ней сообщили пограничники", - говорит директор Ренийского историко-краеведческого музея Виктория Бачинская. - "Это - надгробная плита, надпись на ней высечена на греческом языке. Мы привлекли специалиста, который смог прочесть слова: "жизнь", "король страны", "родители Иоанес", "Лориан". Последнее слово, по всей видимости, - это имя усопшего в 68-летнем возрасте грека. Сделать полный перевод эпитафии не удалось, потому что некоторые слова уже нечитаемы" - объяснила руководитель учреждения.

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По словам В.Бачинской, пограничники полгода назад не передали музею эту плиту, так как хотели согласовать этот вопрос со своим руководством. Теперь же, когда на южной стороне заставы начали благоустраивать территорию, надгробный камень решили вывезти.

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История, Дунай, Музей, Ученые, Река, Находка, Рени, Грек, Историки, Плита, Надгробье.
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