Ученые доказали, что умеренное потребление алкоголя вредит здоровью

Несмотря на то что негативное влияние алкоголя на человеческий организм не вызывает сомнений, некоторые прошлые исследования утверждали, что умеренное его употребление создает некий защитный эффект, снижая шанс возникновения инфаркта миокарда и инсульта. Результаты нового генетического исследования, в котором принимали участие полмиллиона человек и опубликованного в журнале The Lancet, эту связь опровергают.
"Использование генетики - новый способ оценки воздействия алкоголя на здоровье и хорошая возможность выяснить, действительно ли умеренное употребление спиртного создает защитный эффект: проведенные генетические анализы помогли нам выявить причинно-следственные связи этого явления", - утверждает ведущий автор исследования доктор Иона Милвуд (Iona Millwood).
Совместная группа ученых из Оксфордского университета, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук провела масштабное исследование, в котором приняли участие 512 715 жителей десяти регионов Китая, которых спрашивали об употреблении алкоголя и следили за их физическим состоянием в течение десяти лет. Более чем у 160 тысяч (161 498 человек) из них измерили два генетических варианта - rs671 и rs1229984, - которые существенно сокращают потребление алкоголя.
График соотношения количества потребляемого алкоголя и вероятности ишемического инсульта (А), геморрагического инсульта (В) и инсульта вообще (С) согласно данным эпидемиологического анализа
После этого ученые распределили участников на девять групп, для каждой установили показательные профили употребления алкоголя: так, среди гомозиготных носителей rs671 был выявлен лишь один процент пьющих, которые употребляли в среднем три грамма алкоголя в неделю. В результате проведенных анализов была выявлена связь между потреблением алкоголя и уровнем артериального давления: систолическое артериальное давление повышалось на 4,5-5 миллиметров в соответствии с каждыми 280 граммами алкоголя в неделю.
Шансы на возникновение инсульта возрастали с объемом потребляемого алкоголя: вероятность ишемического и геморрагического инсульта повысилась на 27 и 58 процентов соответственно при каждых 280 граммах алкоголя в неделю. Согласно данным, спиртное можно назвать причиной восьми процентов ишемических и 16 геморрагических инсультов.
График соотношения количества потребляемого алкоголя и вероятности ишемического инсульта (D), геморрагического инсульта (E) и инсульта вообще (F) согласно данным генно-эпидемиологического анализа
Исходя из полученных данных, авторы приходят к выводу, что алкоголь повышает риск инсульта примерно на треть (35%) на каждые четыре дополнительных напитка в день (280 граммов алкоголя в неделю), не демонстрируя никаких защитных эффектов от умеренного употребления алкоголя.
"Защитного эффекта от инсульта при умеренном употреблении алкоголя нет: даже небольшие его объемы, наоборот, повышают риск, и в дальнейшем мы планируем собрать больше доказательств", - утверждает соавтор исследования, профессор Чжэнмин Чен (Zhengming Chen).
В Китае женщины не так часто употребляют алкоголь (менее двух процентов женщин в исследовании пили в течение большинства недель, а когда они пили, то употребляли значительно меньше, чем мужчины), а генетические варианты, вызывающие непереносимость алкоголя, мало влияли на артериальное давление или риск возникновения инсульта. Таким образом, женщины в этом исследовании представляли необходимую контрольную группу, которая помогла подтвердить, что воздействие этих генетических вариантов на риск инсульта у мужчин было вызвано употреблением алкоголя, а не каким-либо другим механизмом.
Авторы подчеркивают, что было бы невозможно провести подобное исследование среди населения западных стран, где почти никто не имеет соответствующих генетических вариантов, однако эти выводы о влиянии алкоголя в Азии должны быть применимы во всем мире.