Выборы Президента 2019
Скачать
Пятница, 05.04.2019
Евродепутат призвала кандидатов в президенты объяснить украинцам свои программы
Евродепутат призвала кандидатов в президенты объяснить украинцам свои программы
У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
У Зеленского рассказали, когда начнут переговоры о дебатах
Усик - Такам: бой официально подтвержден
Усик - Такам: бой официально подтвержден
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке
Благовещение Пресвятой Богородицы: поздравления в стихах и прозе на украинском языке

Ученые доказали, что умеренное потребление алкоголя вредит здоровью

Смотрите фото (3)
Ученые доказали, что умеренное потребление алкоголя вредит здоровью
22:26 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Использование генетики - новый способ оценки воздействия алкоголя на здоровье.

Несмотря на то что негативное влияние алкоголя на человеческий организм не вызывает сомнений, некоторые прошлые исследования утверждали, что умеренное его употребление создает некий защитный эффект, снижая шанс возникновения инфаркта миокарда и инсульта. Результаты нового генетического исследования, в котором принимали участие полмиллиона человек и опубликованного в журнале The Lancet, эту связь опровергают.

"Использование генетики - новый способ оценки воздействия алкоголя на здоровье и хорошая возможность выяснить, действительно ли умеренное употребление спиртного создает защитный эффект: проведенные генетические анализы помогли нам выявить причинно-следственные связи этого явления", - утверждает ведущий автор исследования доктор Иона Милвуд (Iona Millwood).

Одной мысли о кофе будет достаточно, чтобы взбодрится

Совместная группа ученых из Оксфордского университета, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук провела масштабное исследование, в котором приняли участие 512 715 жителей десяти регионов Китая, которых спрашивали об употреблении алкоголя и следили за их физическим состоянием в течение десяти лет. Более чем у 160 тысяч (161 498 человек) из них измерили два генетических варианта - rs671 и rs1229984, - которые существенно сокращают потребление алкоголя.

График соотношения количества потребляемого алкоголя и вероятности ишемического инсульта (А), геморрагического инсульта (В) и инсульта вообще (С) согласно данным эпидемиологического анализа

После этого ученые распределили участников на девять групп, для каждой установили показательные профили употребления алкоголя: так, среди гомозиготных носителей rs671 был выявлен лишь один процент пьющих, которые употребляли в среднем три грамма алкоголя в неделю. В результате проведенных анализов была выявлена связь между потреблением алкоголя и уровнем артериального давления: систолическое артериальное давление повышалось на 4,5-5 миллиметров в соответствии с каждыми 280 граммами алкоголя в неделю.

Ученые рассчитали риск возникновения рака в алкогольном и сигаретном эквиваленте

Шансы на возникновение инсульта возрастали с объемом потребляемого алкоголя: вероятность ишемического и геморрагического инсульта повысилась на 27 и 58 процентов соответственно при каждых 280 граммах алкоголя в неделю. Согласно данным, спиртное можно назвать причиной восьми процентов ишемических и 16 геморрагических инсультов.

График соотношения количества потребляемого алкоголя и вероятности ишемического инсульта (D), геморрагического инсульта (E) и инсульта вообще (F) согласно данным генно-эпидемиологического анализа

Исходя из полученных данных, авторы приходят к выводу, что алкоголь повышает риск инсульта примерно на треть (35%) на каждые четыре дополнительных напитка в день (280 граммов алкоголя в неделю), не демонстрируя никаких защитных эффектов от умеренного употребления алкоголя.

Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектов
Разработан синтетический алкоголь без негативных эффектовЧитать полностью

"Защитного эффекта от инсульта при умеренном употреблении алкоголя нет: даже небольшие его объемы, наоборот, повышают риск, и в дальнейшем мы планируем собрать больше доказательств", - утверждает соавтор исследования, профессор Чжэнмин Чен (Zhengming Chen).

В Китае женщины не так часто употребляют алкоголь (менее двух процентов женщин в исследовании пили в течение большинства недель, а когда они пили, то употребляли значительно меньше, чем мужчины), а генетические варианты, вызывающие непереносимость алкоголя, мало влияли на артериальное давление или риск возникновения инсульта. Таким образом, женщины в этом исследовании представляли необходимую контрольную группу, которая помогла подтвердить, что воздействие этих генетических вариантов на риск инсульта у мужчин было вызвано употреблением алкоголя, а не каким-либо другим механизмом.

Авторы подчеркивают, что было бы невозможно провести подобное исследование среди населения западных стран, где почти никто не имеет соответствующих генетических вариантов, однако эти выводы о влиянии алкоголя в Азии должны быть применимы во всем мире.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Вред здоровью, Влияние алкоголя, Иона Милвуд, Iona Millwood, The Lancet.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 5 апреля 2019: все знаки Зодиака
02 Благовещение 2019: Что нельзя делать в этот день
03 Приметы и обряды на 5 апреля – Никонов день
04 Лучшие поздравления с днем рождения в стихах на 5 апреля
05 Новолуние, 5 апреля: что нужно обязательно сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко по поводу дебатов
Вакарчук обратился к Зеленскому и Порошенко
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На саммите ЕС-Китай поднимут тему Украины
На майские праздники назначены дополнительные поезда
На майские праздники назначены дополнительные поезда
Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
Новолуние, 5 апреля: влияние на эмоциональный фон человека
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь