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"Важность этой находки высока": найдена первая доисторическая живопись на Балканах

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"Важность этой находки высока": найдена первая доисторическая живопись на Балканах
18:23 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Международная команда ученых обнаружила первый экземпляр палеолитического фигуративного пещерного искусства на Балканском полуострове.

Доктор Аитор Руиз Редондо совместно с исследователями из университетов Кантабрии (Испания), Ньюфаундленда (Канада), Загреба (Хорватия) и Археологического музея Истрии (Хорватия) изучил рисунки, возраст которых может достигать 34 тысяч лет. Об этом сообщается в статье журнала Antiquity.

Эти пещерные рисунки изначально были обнаружены в 2010 году в пещере Ромуальда в Истрии, Хорватия, когда директор Археологического музея Истрии Дарко Комшо заметил остатки красного цвета в глубине пещеры. После этого открытия команда под руководством доктора Руиза Редондо провела детальный анализ рисунков и их археологического содержания.

В результате выяснилось, что некоторые фигуративные рисунки, включая изображения бизона, козерога и, возможно, двух антропоморфных фигур, хронологически относятся к палеолиту. Более того, раскопки, проведенные под этим рисунками, открыли останки того периода: кремневый инструмент, охровый карандаши и нескольких фрагментов древесного угля.

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Радиоуглеродный анализ этих объектов показывает, что их возраст — около 17 тысяч лет, а непрямые данные предполагают, что рисунки относятся к еще более раннему периоду — около 34-31 тысячи лет назад. Для установления точного возраста потребуются дальнейшие исследования.

Это открытие расширяет скудный на сегодня регистр палеолитического искусства в Южно-Восточной Европе. Оно также делает пещеру Ромуальда первым местом в этом регионе, где было обнаружено фигуративное палеолитическое искусство.

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"Важность этой находки высока, так как она дает новое понимание палеолитического искусства на территории Хорватии и Балканского полуострова, а также показывает его связь с современными ему явлениями по всей Европе", — говорит Руиз Редондо.

Новый проект, начатый Руизом Редондо и его командой и финансируемый Британской академией, разработает этапы дальнейшего исследования на ближайшие два года.

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Наука, Балканы, Доисторические рисунки, доисторическая живопись, фигуративное пещерное искусство.
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