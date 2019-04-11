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Следующий снимок будет значительно четче: ученые из Event Horizon Telescope обещают

Следующий снимок будет значительно четче: ученые из Event Horizon Telescope обещают
19:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: В среду представители сети Event Horizon Telescope показали первый в истории снимок окрестностей горизонта событий черной дыры в центре галактики М 87.

Однако изображение получилось мутным, несмотря на невероятный объем данных и время, затраченное на их обработку.

Снимок черной дыры, представленный учеными 10 апреля, представляет собой множество важных вещей. Прежде всего это первое в истории науки прямое наблюдение окрестностей горизонта событий черной дыры, в очередной раз подтверждающее Общую теорию относительности Альберта Эйнштейна. И, если быть откровенными, это попросту очень здорово!

Однако само фото — размытое яркое оранжевое кольцо — выглядит несколько мутно, будто офтальмолог забыл откалибровать оборудование, прежде чем сделать снимок чьей-то сетчатки. Именно поэтому ученые из Event Horizon Telescope (EHT) — международной сети, получившей изображение — обещают, что следующий снимок будет значительно четче.

EHT — сеть из радиотелескопов, разбросанных по всему миру. Совмещая данные этих телескопов, ученые могут использовать EHT как своего рода телескоп размером с планету. Это позволяет им регистрировать небольшие далекие объекты вроде черной дыры в центре галактики Мессье 87 (М 87). Но так как телескопов в сети пока немного, изображения, естественно, получаются мутными.

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С тех пор как были получены данные о М 87, к EHT присоединились новые телескопы: следовательно, любые последующие снимки уже будут более четкими, утверждает директор коллаборации Шеп Доулман. Он также упомянул, что к нынешнему изображению могут быть применены новые алгоритмы, чтобы повысить его резкость.

Изображение было получено сетью телескопов, способных захватывать длину волны вплоть до одного миллиметра. Цель Доулмана — спуститься до 0,87 миллиметра. Это бы позволило повысить четкость будущих снимков на 13 процентов.

В будущем Event Horizon может стать больше, чем Земля. В этом сети помогут новые космические телескопы, которые впоследствии присоединятся к ней.

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"Мирового господства недостаточно — мы хотим выбраться в космос", — заявил Доулман, объясняя, почему он надеется, что в сеть удастся добавить орбитальные телескопы.

Если его планы станут реальностью, у ученых будет возможность получать более качественные изображения черных дыр, что, в свою очередь, поможет EHT наконец-то заснять Стрельца А* — сверхмассивную черную дыру в самом сердце Млечного Пути.

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Ученые, Наука, Галактика, Черная дыра, EHT, Event Horizon Telescope.
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