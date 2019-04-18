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Стало известно, зачем лошадям копыта

Стало известно, зачем лошадям копыта
12:46 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки: Появление копыт чаще всего ассоциируют с необходимостью в скоростном передвижении.

Они проследили эволюционное развитие предков лошадей и выдвинули гипотезу о причинах монодактилии.

Исследователи из Бристольского университета (Великобритания) изучили останки древних лошадей. Они рассмотрели трехпалых и однопалых представителей и предположили, почему последние эволюционно оказались более приспособленными. Работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution. 

Предки современных лошадей имели разную форму конечностей. Большинство из них обладало тремя пальцами, другие — только одним. До нас дошли исключительно последние. Зоологи из Бристольского университета попытались понять причину, объединив анализ окаменелостей с современными исследованиями локомоции лошадей. 

По их мнению, взгляд человека на эволюцию лошадиных исказился под влиянием собственного исторического опыта, связанного с использованием этих животных. Якобы такое приспособление помогало лошадям эффективнее ускользать от хищников. Однако авторы статьи имеют другую точку зрения. 

Однопалые лошади появились в Северной Америке 12 миллионов лет назад. В то время они пребывали в меньшинстве — по сравнению, например, с Hipparionini — и не отличались крупными габаритами, оставаясь размером с пони. Климат в северных широтах становился более прохладным и сухим. Он способствовал выживанию животных, которые могли передвигаться на большие расстояния в поисках еды, не расходуя излишек энергии. По этим причинам шла эволюция "пружинистой ноги", которая способствовала накоплению энергии в сухожилиях во время передвижения. Такой локомоции лучше всего соответствовала монодактилия.

"Ранние представители однопалых лошадей не только теряли боковые пальцы, но и усиливали аппарат "пружинной ноги" — об этом свидетельствуют их кости. Они все больше полагались на энергоэффективное передвижение. В то же время их спины становились короче и жестче, что совсем не соотносится с максимально быстрым движением. Скорее они предпочитали рысь на средней скорости", — говорит ведущий автор статьи профессор Кристин Дженис (Christine Janis). 

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Она и ее коллеги считают, что из-за интенсивного изменения климата в сторону более сухих и прохладных мест обитания пять миллионов лет назад популяция трехпалых лошадей начала стремительно снижаться, а однопалых, наоборот, увеличиваться, и появился ранний вид рода Equus. Через четыре миллиона лет после этого трехпалые лошади и вовсе вымерли. 

Ранее исследователи из различных университетов США и Великобритании провели опыт с переодеванием лошадей и показали, зачем зебрам полоски. Рисунок помогает им избегать мух.

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Исследования, Наука, Лошади, Зачем лошадям копыта.
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