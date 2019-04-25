JAXA опубликовала видео бомбардировки астероида Рюгу (Видео)

Новости науки: Видеоролик по-прежнему демонстрирует впечатляющие кадры скалистой поверхности астероида.

Четвертого апреля космический аппарат Hayabusa2 сбросил бомбу на астероид Рюгу, а затем сместился к укрытию, дожидаясь оседания обломков. Однако прежде чем увернуться от угрозы, он сумел запечатлеть на видео то, как ударный элемент врезался в астероид. Видеоролик этого события доступен в официальном твиттере космического аппарата.

Hayabusa2 — станция, эксплуатируемая Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA), изучает астероид почти год — начиная с июня 2018-го. В рамках своей миссии космический корабль Hayabusa2 взаимодействовал с Рюгу посредством серии слегка агрессивных способов, помогая ученым лучше понять природу этого космического объекта, так как он может рассказать нам о первых днях существования Солнечной системы.

This video shows the descent of the SCI (Small Carry-on Impactor) made from images captured at 2 second intervals just after separation from Hayabusa2 by the onboard TIR (Thermal Infrared Camera). In the background, you can see the surface of Ryugu 500m away. pic.twitter.com/O5niPDb2XI — [email protected] (@haya2e_jaxa) 21 апреля 2019 г.

Hayabusa2 была запущена в декабре 2014 года с космодрома Танэгасима — самого крупного в Японии — и прибыла к месту назначения в июне 2018-го. Когда Hayabusa2 впервые приземлилась, станция выпустила пятиграммовую "пулю" на поверхность астероида и собрала частицы выброшенного материала для их последующего изучения. Затем последовал, пожалуй, самый агрессивный и опасный эксперимент из всех: использование взрывного устройства для создания искусственного кратера на поверхности астероида.

Это именно то, что зафиксировано на видео JAXA.Видео было снято с основного космического корабля, поэтому оно прервалось задолго до взрыва. Чтобы защитить себя от летящих обломков, Hayabusa2 нырнула за Рюгу и оставалась там около двух недель. Впрочем, видеоролик по-прежнему демонстрирует впечатляющие кадры скалистой поверхности астероида с высоты около 500 метров. В день маневра представители JAXA подтвердили, что ударник достиг поверхности Рюгу, однако агентство так и не опубликовало никаких изображений кратера. Известно, что 25 апреля Hayabusa2 вернется на орбиту вокруг объекта, после чего соберет новые образцы из образовавшегося кратера.

Специалисты JAXA планируют, что Hayabusa2 покинет астероид в конце года и вернет фрагменты поверхностных и подземных проб космического тела для анализа на Земле в конце 2020-го. С их помощью ученые надеются изучить раннюю историю и развитие Солнечной системы и прояснить роль подобных астероидов в формировании жизни на нашей планете.