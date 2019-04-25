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JAXA опубликовала видео бомбардировки астероида Рюгу (Видео)

JAXA опубликовала видео бомбардировки астероида Рюгу (Видео)
01:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: popmech.ru

Новости науки: Видеоролик по-прежнему демонстрирует впечатляющие кадры скалистой поверхности астероида.

Четвертого апреля космический аппарат Hayabusa2 сбросил бомбу на астероид Рюгу, а затем сместился к укрытию, дожидаясь оседания обломков. Однако прежде чем увернуться от угрозы, он сумел запечатлеть на видео то, как ударный элемент врезался в астероид. Видеоролик этого события доступен в официальном твиттере космического аппарата.

Hayabusa2 — станция, эксплуатируемая Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA), изучает астероид почти год — начиная с июня 2018-го. В рамках своей миссии космический корабль Hayabusa2 взаимодействовал с Рюгу посредством серии слегка агрессивных способов, помогая ученым лучше понять природу этого космического объекта, так как он может рассказать нам о первых днях существования Солнечной системы.

 

Hayabusa2 была запущена в декабре 2014 года с космодрома Танэгасима — самого крупного в Японии — и прибыла к месту назначения в июне 2018-го. Когда Hayabusa2 впервые приземлилась, станция выпустила пятиграммовую "пулю" на поверхность астероида и собрала частицы выброшенного материала для их последующего изучения. Затем последовал, пожалуй, самый агрессивный и опасный эксперимент из всех: использование взрывного устройства для создания искусственного кратера на поверхности астероида.

Это именно то, что зафиксировано на видео JAXA.Видео было снято с основного космического корабля, поэтому оно прервалось задолго до взрыва. Чтобы защитить себя от летящих обломков, Hayabusa2 нырнула за Рюгу и оставалась там около двух недель. Впрочем, видеоролик по-прежнему демонстрирует впечатляющие кадры скалистой поверхности астероида с высоты около 500 метров. В день маневра представители JAXA подтвердили, что ударник достиг поверхности Рюгу, однако агентство так и не опубликовало никаких изображений кратера. Известно, что 25 апреля Hayabusa2 вернется на орбиту вокруг объекта, после чего соберет новые образцы из образовавшегося кратера.

JAXA отчитались об успешной бомбардировке астероида Рюгу

Специалисты JAXA планируют, что Hayabusa2 покинет астероид в конце года и вернет фрагменты поверхностных и подземных проб космического тела для анализа на Земле в конце 2020-го. С их помощью ученые надеются изучить раннюю историю и развитие Солнечной системы и прояснить роль подобных астероидов в формировании жизни на нашей планете.

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Видео, Астероид, JAXA, Рюгу, Hayabusa2.
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