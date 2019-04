JAXA опубликовала видео бомбардировки астероида Рюгу (Видео)

Четвертого апреля космический аппарат Hayabusa2 сбросил бомбу на астероид Рюгу, а затем сместился к укрытию, дожидаясь оседания обломков. Однако прежде чем увернуться от угрозы, он сумел запечатлеть на видео то, как ударный элемент врезался в астероид. Видеоролик этого события доступен в официальном твиттере космического аппарата.

Hayabusa2 — станция, эксплуатируемая Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA), изучает астероид почти год — начиная с июня 2018-го. В рамках своей миссии космический корабль Hayabusa2 взаимодействовал с Рюгу посредством серии слегка агрессивных способов, помогая ученым лучше понять природу этого космического объекта, так как он может рассказать нам о первых днях существования Солнечной системы.

This video shows the descent of the SCI (Small Carry-on Impactor) made from images captured at 2 second intervals just after separation from Hayabusa2 by the onboard TIR (Thermal Infrared Camera). In the background, you can see the surface of Ryugu 500m away. pic.twitter.com/O5niPDb2XI

