Скачать
Четверг, 25.04.2019
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
Гутерреш ожидает от РФ выполнения Минских договоренностей
Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками
Епифаний поздравил украинцев с Пасхальными праздниками
Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке
Ронда Роузи: Пока мысли о ребенке
Советы красоты: декольте по типу фигуры
Советы красоты: декольте по типу фигуры

Ученые доказали, что недосып может негативно сказаться на вашей работе

Ученые доказали, что недосып может негативно сказаться на вашей работе
06:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Facebook

Новости науки: Доказано, что 16 минут сна может негативно сказаться на вашей работе.

Новое исследование американских ученых, результаты которого опубликованы в журнале Sleep Health, обнаружило, что нарушение режима сна во время рабочей недели сильно влияет на производительность труда. Сотрудники Университета Южной Флориды выяснили, что работники с большей вероятностью будут иметь сниженное внимание и концентрацию при работе на следующий день.

Ведущий автор исследования Сооми Ли и ее коллеги опросили 130 здоровых сотрудников, которые работают в сфере информационных технологий и имеют по крайней мере одного ребенка школьного возраста. Участники сообщили, что, когда они спали на 16 минут меньше обычного и имели худшее качество сна, на следующий день у них возникало больше проблем с работой. Недосып поднимал их уровень стресса, особенно в отношении вопросов, касающихся баланса между работой и личной жизнью, в результате чего они ложились спать раньше и просыпались раньше из-за усталости.

После анализа полученных данных специалисты пришли к мнению, что пробуждение на 19 минут раньше обычного и отход ко сну на 16 минут позже были связаны с одной дополнительной точкой на шкале когнитивных помех на следующий день. С когнитивными помехами, предсказывающими ночной сон, больше когнитивных помех в тот же день было связано с более ранним временем сна и более ранним временем пробуждения, чем обычно.

"Эти циклические ассоциации показывают, что сон сотрудников подвержен ежедневному когнитивному стрессу, а также способствует когнитивно-стрессовым переживаниям. Результаты нашего исследования дают эмпирические доказательства того, почему работодатели должны прилагать больше усилий для улучшения сна своих сотрудников. Выспавшиеся служащие могут быть более эффективными на работе из-за большей способности оставаться сосредоточенными на задаче с меньшим количеством ошибок и межличностных конфликтов", — утверждают авторы статьи.

Плохой сон раз в неделю вызывает сердечную недостаточность

Исследователи также отслеживали сон участников в выходные дни, обращая внимание на последствия меньшего количества сна. Для специалистов не стало удивлением, что последствия потери сна не были столь очевидными, когда участники не ходили на работу на следующий день.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сон, Работа, Ученые, Последствия, Спать, Недосып.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый четверг 2019: что нужно сделать в этот день
02 Чистый четверг 2019: советы и традиции для купания
03 Волкер об указе Путина: Донбасс - это Украина, а его жители - украинцы
04 У Зеленского сделали заявление о паспортизации жителей ОРДЛО
05 Дженнифер Гарнер: самая красивая женщина планеты по версии People
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Канада осудила выдачу паспортов Россией жителям Донбасса
Канада осудила выдачу паспортов Россией жителям Донбасса
Супрун готова ввести команду нового президента в курс дел
Супрун готова ввести команду нового президента в курс дел
Пограничники задержали четверых граждан Пакистана
Пограничники задержали четверых граждан Пакистана
Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться
Горе-дизайнеры: примеры дизайна, на которые не стоит ровняться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь