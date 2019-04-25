Ученые доказали, что недосып может негативно сказаться на вашей работе

Новости науки: Доказано, что 16 минут сна может негативно сказаться на вашей работе.

Новое исследование американских ученых, результаты которого опубликованы в журнале Sleep Health, обнаружило, что нарушение режима сна во время рабочей недели сильно влияет на производительность труда. Сотрудники Университета Южной Флориды выяснили, что работники с большей вероятностью будут иметь сниженное внимание и концентрацию при работе на следующий день.

Ведущий автор исследования Сооми Ли и ее коллеги опросили 130 здоровых сотрудников, которые работают в сфере информационных технологий и имеют по крайней мере одного ребенка школьного возраста. Участники сообщили, что, когда они спали на 16 минут меньше обычного и имели худшее качество сна, на следующий день у них возникало больше проблем с работой. Недосып поднимал их уровень стресса, особенно в отношении вопросов, касающихся баланса между работой и личной жизнью, в результате чего они ложились спать раньше и просыпались раньше из-за усталости.

После анализа полученных данных специалисты пришли к мнению, что пробуждение на 19 минут раньше обычного и отход ко сну на 16 минут позже были связаны с одной дополнительной точкой на шкале когнитивных помех на следующий день. С когнитивными помехами, предсказывающими ночной сон, больше когнитивных помех в тот же день было связано с более ранним временем сна и более ранним временем пробуждения, чем обычно.

"Эти циклические ассоциации показывают, что сон сотрудников подвержен ежедневному когнитивному стрессу, а также способствует когнитивно-стрессовым переживаниям. Результаты нашего исследования дают эмпирические доказательства того, почему работодатели должны прилагать больше усилий для улучшения сна своих сотрудников. Выспавшиеся служащие могут быть более эффективными на работе из-за большей способности оставаться сосредоточенными на задаче с меньшим количеством ошибок и межличностных конфликтов", — утверждают авторы статьи.

Исследователи также отслеживали сон участников в выходные дни, обращая внимание на последствия меньшего количества сна. Для специалистов не стало удивлением, что последствия потери сна не были столь очевидными, когда участники не ходили на работу на следующий день.