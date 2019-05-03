Обнаружен, возможно, самый старый отпечаток ноги человека

Новости науки: Найден самый старый след в Америке и доказательство того, что люди населяли эти места гораздо раньше, чем думали ученые.

По мнению палеонтологов, единственный след, который называется ichnofossil, или ichnite, принадлежал человеку. Отпечаток, сохранившийся в погребенном слое осадка, был обнаружен в 2010 году на участке Пилауко в Чили. Исследователи потратили почти десятилетие, пытаясь определить, кто и когда оставил этот след.

Хотя кости животных, в том числе мастодонта, были найдены поблизости, команда ученых пришла к выводу, что отпечаток был оставлен человеком, идущим по сырой почве. Каменные орудия, найденные поблизости, стали дополнительным доказательством присутствия человека. Пилауко находится примерно в 100 километрах от более известного археологического памятника Монте-Верде. Хотя в Монте-Верде не были обнаружены человеческие останки или следы, артефакты указывают на присутствие там человека еще 14,6 тысячи лет назад.

Находка в Пилауко стала еще одним доказательством того, что люди прибыли в эти места не ранее чем 13,5 тысячи лет назад — по сухопутному маршруту из Сибири, через Берингию прямо к Северной Америке. На протяжении более десяти лет все большее число исследователей утверждают, что другой маршрут, известный как дорога Келп, был вполне возможен еще 16 тысяч лет назад или даже раньше. Согласно этой теории, люди могли путешествовать на лодке из Азии в Северную и Южную Америку, следуя вдоль побережья Тихого океана.

Число археологических находок, подтверждающих более раннюю дату прибытия первых американцев, растет: от места забоя скота, которому 14,5 тысячи лет, во Флориде до коллекции снарядов из Техаса, возраст которых не менее 16 тысяч лет.

В 2018 году другая команда ученых обнаружила следы, которым было 13 тысяч лет, на отдаленном канадском острове. Следы принадлежали нескольким людям. Один из них был ростом с ребенка. Эта находка стала дополнительным доказательством того, что люди находились на североамериканском побережье до того, как ледники полностью отступили из этих районов.