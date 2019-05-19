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Ошибочное "озарение": как лингвист наделал шума на расшифровке рукописи Войнича

Ошибочное "озарение": как лингвист наделал шума на расшифровке рукописи Войнича
15:22 Вс, 19 Май 2019 Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: О необычном артефакте, который, согласно экспертным оценкам, мог появиться в XV веке, слышал практически каждый, кто интересуется историей.

Свое название документ получил в честь польского антиквара Вильфреда Войнича, который приобрел его в 1912 году у мужского духовного ордена Римско-католической церкви Ордена святого Игнатия.

Если говорить кратко, то это иллюстрированный кодекс, который написал неизвестный автор на неизвестном языке с использованием неизвестного алфавита. Как и все таинственное и загадочное, манускрипт Войнича неизменно привлекает внимание, что, конечно, дает огромное пространство для маневра различным мошенникам и авантюристам. А также, конечно, ученым, желающим просто заявить о себе.

Именно к их числу, судя по всему, относится лингвист Джерард Чешир (Gerard Cheshire) из британского Бристольского университета, который недавно всколыхнул весь научный мир новостью о "расшифровке" манускрипта. По его мнению, рукопись сделана доминиканскими монахинями в качестве источника справочной информации для Марии Кастильской (королева Арагона) и других женщин двора. Документ, по мнению Чешира, написали на протороманском языке, который можно считать предшественником таких языков, как португальский, французский или испанский.

Якобы текст посвящен женскому здоровью, растительным лекарственным средствам, терапевтическим купаниям, наблюдениям за космическими объектами и другим крайне важным на тот момент (да и сегодня) вопросам.

Сам Джерард Чешир попытался назвать полученные результаты неким "озарением", пусть и подкрепленным научными сведениями. Для настоящего открытия этого мало.

Почти сразу работу подвергли критике. Так, активно занимавшийся изучением манускрипта Войнича заведующий отделом Института прикладной математики имени Келдыша РАН Юрий Орлов заявил, что полученные Чеширом выводы имеют чересчур вольную интерпретацию, а сам документ, возможно, вообще никогда не удастся расшифровать. "На данном этапе оно - сообщение, а не сама работа, о которой идет речь - представляет собой одно из многочисленных сообщений такого же рода, в которых утверждалось, что манускрипт расшифрован. На самом деле о смысловой расшифровке речи пока не идет, автор изложил гипотезу о языке отдельных фрагментов текста", - заявил Орлов РИА Новости.

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В целом ученые полагают, что Джерард Чешир делает свои выводы без опоры на конкретный (пусть и забытый) язык, просто искусственным путем находит похожие короткие слова через разные романские языки, не предоставляя каких-либо доказательств.

Конечно, это не могло не возыметь последствий для самого Чешира. Позже Бристольский университет убрал со своего сайта объявление о расшифровке манускрипта Войнича. "Исследование было личной работой автора, не аффилированной с Бристольским университетом", - говорится в заявлении учреждения. На этом, вероятно, конец истории. Однако вовсе не конец попыток расшифровать знаменитый манускрипт. Кто знает, может быть, даже сомнительные новые сведения помогут ученым будущего в их нелегком труде.

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Рукопись Врйнича, Расшифровка рукописи, Ошибочная расшифровка, Лингвист Джерард Чешир.
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