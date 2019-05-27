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Астрономы на спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда

Астрономы на спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда
11:20 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.

Далекий и холодный Тритон сохраняет загадочную геологическую активность и выбрасывает на поверхность смесь замерзшего азота и угарного газа.

Азот и моноксид углерода (угарный газ, СО) присутствуют в атмосфере Земли в виде газов, однако при сверхнизких температурах они замерзают в лед. Лабораторные исследования показывают, что если для азотного льда характерны одни спектральные линии абсорбции, а для льда СО — другие, то их смесь дает свою собственную спектральную картину в ИК-волнах.

Такая картина действительно обнаруживается при наблюдениях Тритона — спутника далекого Нептуна. Об этом сообщает пресс-релиз обсерватории Gemini; соответствующая статья готовится к публикации в Astronomical Journal. Восьмиметровый телескоп Gemini South продемонстрировал, что моноксид углерода и азот на Тритоне образуют тесную смесь, которую и удается зарегистрировать в спектральных данных. 

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Из-под покрывающей его корки водяного и азотного льда бьют гейзеры криовулканов, вынося на поверхность новый лед, включающий как чистый азот и СО, так и их сложную смесь, впервые зарегистрированную в космосе. 

Впервые ледяные гейзеры Тритона были замечены зондом Voyager 2, пролетевшим в его окрестностях еще в 1989 году. Однако питающие их механизмы остаются загадкой до сих пор: это может быть и разогрев поверхности Солнцем в течение местного лета, и даже подледный жидкий океан, меняющийся от сезона к сезону. "Несмотря на большое расстояние от Тритона до Солнца и на холодные температуры, солнечного света здесь достаточно для того, чтобы поддерживать выраженные сезонные изменения и на поверхности, и в атмосфере", — говорит Генри Ро (Henry Roe), один из авторов новой работы.

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Исследования, Наука, Солнечная система, Тритон., Нептун, Лёд, Спутник Нептуна, экзотическая форма льда.
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