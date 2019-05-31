Опубликовано видео солнечного затмения, которое произошло в 1900 году

Новости науки: Видео оцифровали и показали специалисты Британского института кино и Королевского астрономического общества.

В интернет выложили первые в истории съемки солнечного затмения, которое произошло 28 мая 1900 года.

Первую запись полного солнечного затмения сделали британский иллюзионист Невил Маскелайн и американский астроном Джон Бекон во время экспедиции Британского королевского общества в Северную Каролину.

Это была вторая попытка снять затмение, первая была сделана в 1898 году в Индии, тогда видео также удалось записать, но оно было украдено и пропало.

Ранее мы писали, что астрономы на спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда. Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.