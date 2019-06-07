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Пятница, 07.06.2019
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Археологи нашли в Австрии древнейшие сушки на Земле

Археологи нашли в Австрии древнейшие сушки на Земле
08:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости науки: Результаты анализа показали, что артефакты изготовлены из теста, полученного из ячменя и пшеницы.

Находка была сделана на месте доисторического поселения Стиллфрид-ан-дер-Март, датированного 900-1000 годами до нашей эры.

Ученые Австрийского археологического института выяснили, что кольцеобразные артефакты, найденные при раскопках древнего городища, изготовлены из теста.

Находка была сделана на месте доисторического поселения Стиллфрид-ан-дер-Март (Stillfried an der March), датированного 900-1000 годами до нашей эры. Здесь находился центр хранения зерна, сделанный в виде ям, чье количество достигало около ста. Ученые выкопали обугленные остатки трех кольцеобразных предметов, диаметр которых составлял три сантиметра. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Мука, вероятно, была высокого качества, после чего ее смочили, а вылепленные кольца были затем высушены без термической обработки. Этот процесс приготовления продуктов из теста являлся уникальным, а сами кольца не предназначались для еды. По мнению археологов, их использовали для какой-то неизвестной ритуальной цели. 

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Артефакты также очень похожи на керамические грузила для примитивных ткацких станков, которые применялись для натяжения свободно свисающих нитей.

Как сообщалось ранее, Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало на своем сайте план по доставке образцов марсианского грунта на нашу планету.

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Исследования, Земля, Наука, Находки, Сушка.
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