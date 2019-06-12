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Бюджетный источник витамина D: Распространенные грибы могут помочь в борьбе с туберкулезом

Бюджетный источник витамина D: Распространенные грибы могут помочь в борьбе с туберкулезом
02:40 Сегодня Телеграф hi-news Фото: из открытых источников

Новости науки: Грибы могут стать главным лекарством от туберкулеза в бедных странах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одной из десяти главных причин смерти в мире. Людям, страдающим от страшной болезни, часто прописывается витамин D — получаемый из солнечного света и пищевых добавок, он активно образует соединения, которые атакуют вызывающие болезнь бактерии. Заболевание особенно распространено в бедных странах, жители которых не могут себе позволить дорогие медикаменты, но к их счастью, необходимое количество витамина D можно получить из распространенных грибов.

Такого мнения придерживаются исследователи из Гогенгеймского университета — в ходе эксперимента они доказали, что грибы вешенки (плеврот черепичастий, глива, - укр.) под воздействием солнечного света вырабатывает довольно большое количество необходимого витамина. По словам доктора Тибебе Селассие Сейюм Кефли, натуральный источник витамина D идеально подходит для людей с низким уровнем дохода — грибы доступны по цене, и просты в выращивании.

Польза вешенок при туберкулезе была доказана в ходе эксперимента, в котором участвовало 32 пациента. На протяжении четырех месяцев, вместе с противотуберкулезным препаратом, каждое утро им давали обогащенный грибами хлеб — в нем содержалось 146 микрограммов витамина D. По истечении срока исследования выяснилось, что 97% пациентов больше не испытывали недостатка витамина, и их организмы продемонстрировали усиленный иммунитет против болезни.

Использованные при изготовлении завтраков грибы были предварительно высушены под солнцем — это значительно увеличивало концентрацию витамина. На данный момент исследователи продолжают экспериментировать с методами сушки, надеясь получить наибольшее количество противовирусных веществ. В будущем они намерены обучить пациентов самостоятельно «облучать» вешенки, чтобы они могли готовить богатую витамином D пищу самостоятельно.

"С туберкулезом становится труднее бороться из-за появления устойчивых к обычным лекарствам штаммов. Это создает острую потребность в новых методах лечения, которые могут войти в число препаратов первого ряда против туберкулеза", — объяснили исследователи.

Гриб распространен в лесах умеренной зоны, и обычно растет на пнях или валежнике ослабленных берез, дубов, ив и осин. Как правило, они растут группами по 30 плодовитых тел и образуют многоэтажные конструкции. Так как они хорошо переносят низкие температуры, встретить их можно даже в ноябре и декабре, а при холодной погоде — даже в мае. Похожих черт с ядовитыми грибами Украины у них нет, однако у них есть схожие черты с австралийским ядовитым грибом Omphalotus nidiformis.

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Статистика Всемирной организации здравоохранения гласит, что 2017 году туберкулезом были заражены 10 миллионов человек, и 1,6 миллиона из них умерли. Наибольшее число заболеваний было зафиксировано в Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана — на эти регионы пришлось 62% случаев заражения.

К счастью, благодаря новым методам лечения, заболеваемость туберкулезом с каждым годом снижается примерно на 2%. За период с 2000 по 2017 год благодаря технологиям диагностирования и лечения было спасено 54 миллиона человеческих жизней. Считается, что человечеству удастся победить туберкулез примерно к 2045 году.

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Туберкулез, Витамин Д, Грибы, Вешенка.
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