Исследователи открыли новый вид древних крокодилов

Новости науки: Предок современных крокодилов возник на 30 миллионов лет раньше, чем считалось.

Палеонтологи из Университета Новой Англии в Армидейле (Новый Южный Уэльс, Австралия) обнаружили останки древнего крокодила, названного Isisfordia molnari. Свое имя пресмыкающееся получило в честь австралийского ученого Ральфа Молнара. Подробнее об открытии рассказывается в докладе на сайте PeerJ.

Новый вид крокодилов открыли после изучения окаменелостей, найденных 100 и 70 лет назад в опаловом месторождении в Лайтнинг-Ридж.

Как рассказал Лахлан Харт, ведущий научный сотрудник Университета Новой Англии, первые останки в Лайтнинг-Ридж были обнаружены и переданы в Австралийский музей в Сиднее в 1917 году. Однако найденных тогда частей скелета и знаний ученых было недостаточно, чтобы сделать правильные выводы о происхождении крокодила и точно определить вид.

Затем, уже в начале 2000-х, фрагменты черепа Isisfordia molnari случайно обнаружили в куске опала, впоследствии их также приобрел Австралийский музей.

Сейчас палеонтологи решили провести сравнительный анализ этих останков с окаменелостями крокодила Isisfordia duncani, найденных в 2006 году недалеко от Квинсленда. В итоге исследователи вывели ряд совпадений и отличий в строении скелетов. Оказалось, это разные виды одного рода крокодилов - Isisfordia.

Сравнительный анализ челюстей I. duncani (рисунок B и справа) и I. molnari (рисунок А).

Ученые сообщили, что Isisfordia molnari жил 100 миллионов лет назад, в середине мелового периода: следовательно, это один из старейших прямых предков современных крокодилов. Древний полуводный хищник достигал полутора-двух метров в длину, а в результате анализа его челюсти стало известно, что его добычей становились небольшие виды динозавров, такие как Weewarrasaurus, которых он поджидал в засаде.

Между тем на этой неделе американские палеонтологи обнаружили останки древних крокодилов, которые были вегетарианцами.