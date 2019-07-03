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Ученые выяснили состав атмосферы на далеком "горячем нептуне"

Ученые выяснили состав атмосферы на далеком "горячем нептуне"
11:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Используя космические телескопы Hubble и Spitzer, американские астрономы смогли получить спектральные данные о составе атмосферы GJ3470b.

Огромная атмосфера "горячего нептуна" GJ3470b оказалась чистой смесью водорода и гелия.

Экзопланета Gliese 3470 b (GJ3470b) больше Земли в 4,3 раза и в 13 раз массивнее. И если земная атмосфера составляет десятитысячные доли процента от общей массы планеты, то большая атмосфера GJ3470b содержит, по разным оценкам, 5-20% ее массы. Ее можно отнести к "горячим нептунам": в Солнечной системе подобных планет нет, однако у других звезд они встречаются постоянно.

Из-за того что изучить аналогичный объект вблизи невозможно, многие детали строения и химии подобных планет остаются неизвестны. Об этом сообщает пресс-релиз Лаборатории реактивного движения NASA.

Бьорн Беннеке (Björn Benneke) и его коллеги регистрировали изменения в спектре самой звезды Gliese 3470: линии, возникающие при транзитах (прохождении планеты на фоне звезды) и вторичных затмениях — периодах, во время которых планета остается полностью закрыта звездой. В общей сложности были прослежены 12 транзитов и 20 затмений. 

Найдена еще одна звезда, которая необъяснимо меняет свою яркость

Спектр показал, что атмосфера GJ3470b практически не содержит тяжелых элементов, включая обычные у нас углерод и кислород. Вместо них ее окутывает оболочка, практически полностью состоящая из водорода и гелия и напоминающая состав Солнца. Ученые связывают это с местом рождения GJ3470b, которая находится чрезвычайно близко к своей звезде.

Зародыши во внутренних областях протопланетного диска нередко собирают легкие водород и гелий, превращаясь в газовые гиганты, горячие юпитеры. Однако авторы считают, что в данном случае газ и пыль, окружавшие звезду, рассеялись или исчерпались раньше, чем молодая GJ3470b набрала достаточно массы.

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Исследования, Астрономы, Наука, Астрономия, Атмосфера, Нептун.
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