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Шестижаберную акулу впервые запечатлели на видео

Шестижаберную акулу впервые запечатлели на видео
22:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки: Это редкое зрелище, поскольку шестижаберные акулы обитают на глубине до 2500 метров.

Команда морских биологов из Университета штата Флорида совершила поездку на Багамы на борту исследовательского судна OceanX Aluci. Целью их работы было чипировать шестижаберную акулу Hexanchus griseus и впоследствии изучить ее, пишет издание Science Alert.

Ранее ученым удавалось наблюдать Hexanchus griseus ближе к поверхности, однако их поведение в естественных условиях обитания — на глубинах до 2500 метров, куда не проникает солнечный свет — оставалось тайной. Наверх эти глубоководные тупоносые акулы, встречающиеся в водах Атлантики, Индийском и Тихом океанах и достигающие восьми метров в длину, предпочитают подниматься только в темное время суток.

Зеленоглазые шестижаберные акулы примитивнее своих родственников, у которых наблюдаются по пять пар жабр. По словам биологов, Hexanchus griseus почти не менялись со времен юрского периода, когда акулы начали эволюционировать.

Исследователи программы OceanX несколько раз опускались на дно океана около острова Эльютера, чтобы с помощью приманки выманить акулу и установить на нее метку. Свою задачу они смогли выполнить лишь на четвертую ночь, чипировав самца Hexanchus griseus.

Однако параллельно с этим специалисты запечатлели на видео необыкновенное зрелище — гигантскую самку шестижаберной акулы в ее естественной среде обитания. Ученые назвали это событие историческим.

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Информацию с датчиков, установленных на Hexanchus griseus, команда надеется получить через пару месяцев — конечно, при условии, что акула не съест метку.

В начале этого года австралийские специалисты сообщили о тестировании гидрокостюма, который будет устойчив к укусам акул.

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Исследование, Акула, Биология, Шестижаберная акула, Hexanchus griseus.
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