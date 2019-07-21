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Странный материал был найден внутри тихоходки

Странный материал был найден внутри тихоходки
10:37 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки: Тихоходки - это микроскопические беспозвоночные размером в несколько сотен микрометров.

Эти организмы давно известны в научной среде и привлекают внимание ученых своей выносливостью и способностью быстро оживать даже после нескольких лет анабиоза. Они могут жить почти два года при температуре жидкого азота и целый час в кипящей воде.

Исследуя одну из тихоходок под микроскопом, биолог Рафаэль Мартин-Ледо обнаружил у нее в животе странные блестящие кристаллы. Однако еще не известно, что это за материал. Ученый планирует провести полное исследование, но пока у него есть только несколько предположений о том, что это может быть.

По словам биолога, эти вещества могут быть кристаллами минерала арагонита, из которого состоят ротовые органы тихоходок. Они представляют собой пару острых "стилетов", которыми эти животные прокалывают оболочки клеток водорослей и простейших организмов. Тихоходки в своем жизненном цикле проходят через этап линьки, при котором сбрасывают старые органы, в том числе ротовые.

Мартин-Ледо предполагает, что после одной из линек животное случайно проглотило собственные челюсти. На предположение о том, что эта тихоходка могла съесть своего сородича, ученый отвечает, что эти организмы не склонны к каннибализму и употребляют пищу, высасывая из нее питательные вещества.

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Однако другой молекулярный биолог - Кадзухару Аракава из Университета Кейо - скептически относится к такому предположению. Он говорит, что аппарат тихоходок не предназначен для употребления арагонита и хитина, а челюсти при линьке выбрасываются наружу и никак не внутрь. По его словам, если это вещество действительно является арагонитом, то оно могло попасть внутрь животного только из водорослей, которые оно съело.

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Беспозвоночные, Тихоходка, Необычный материал, Микроскопические беспозвоночные.
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