Скончался руководитель космических полетов NASA

В Хьюстоне (США) ушел из жизни создатель и многолетний руководитель Центра управления полетами NASA Кристофер Крафт.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

We're saddened by the passing of Chris Kraft, our first flight director. He was a space legend who created the concept of Mission Control during the early human spaceflight program and made it an integral part of the Mercury, Gemini and Apollo missions. He was 95. pic.twitter.com/HT2T6CArrX

— NASA (@NASA) July 22, 2019