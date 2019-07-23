Скончался руководитель космических полетов NASA

Новости науки: На 96-м году жизни умер руководитель космических полетов NASA Кристофер Крафт.

В Хьюстоне (США) ушел из жизни создатель и многолетний руководитель Центра управления полетами NASA Кристофер Крафт.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

We're saddened by the passing of Chris Kraft, our first flight director. He was a space legend who created the concept of Mission Control during the early human spaceflight program and made it an integral part of the Mercury, Gemini and Apollo missions. He was 95. pic.twitter.com/HT2T6CArrX — NASA (@NASA) July 22, 2019

Причины смерти инженера не известны.

Кристофер Крафт начал свою карьеру в Национальном консультативном комитете по аэронавтике (NASA) — правительственной научно-исследовательской организации, которая в 1958 году вошла в состав NASA. Он был тут же приглашен в команду, которая должна была работать над отправкой человека в космос.

Отметим, что 20 июля 1969 года Крафт возглавлял команду, ответственную за полет и высадку миссии "Аполлон-11" на Луну.

За свою работу в NASA инженер получил множество званий и наград, среди них наиболее известная медаль NASA "За выдающееся лидерство".