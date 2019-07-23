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Скончался руководитель космических полетов NASA

Скончался руководитель космических полетов NASA
18:33 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости науки: На 96-м году жизни умер руководитель космических полетов NASA Кристофер Крафт.

В Хьюстоне (США) ушел из жизни создатель и многолетний руководитель Центра управления полетами NASA Кристофер Крафт.

Об этом сообщается на странице NASA в Twitter.

Причины смерти инженера не известны.

Кристофер Крафт начал свою карьеру в Национальном консультативном комитете по аэронавтике (NASA) — правительственной научно-исследовательской организации, которая в 1958 году вошла в состав NASA. Он был тут же приглашен в команду, которая должна была работать над отправкой человека в космос. 

В NASA сообщили о завершении работ над созданием корабля "Орион"

Отметим, что 20 июля 1969 года Крафт возглавлял команду, ответственную за полет и высадку миссии "Аполлон-11" на Луну.

За свою работу в NASA инженер получил множество званий и наград, среди них наиболее известная медаль NASA "За выдающееся лидерство".

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НАСА, Умер, Ушел из жизни, Альманах-2019, Кристофер Крафт.
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