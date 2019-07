Спутник LightSail 2 успешно раскрыл солнечный парус над Землей

Прямо сейчас на орбите Земли работает тысяча искусственных спутников, практически каждый из которых передвигается при помощи дорогостоящих ионных двигателей со сроком службы не более трех лет. Если эти двигатели такие дорогие и недолговечные, почему бы ученым не разработать более дешевый и надежный вариант управления спутниками? Многих это удивит, но он уже создан и применен в тестовом спутнике LightSail 2 — он движется вокруг планеты за счет солнечных частиц, которые толкают прикрепленный к спутнику парус. Огромное и блестящее полотно было развернуто 23 июля, и его вполне можно разглядеть с Земли.

Спутник LightSail 2 размером с буханку хлеба был запущен на орбиту Земли в конце июня 2019 года при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy. Да, сам по себе он очень мал, зато площадь его паруса почти такая же, как у боксерского ринга. Изначально парус не был раскрыт, потому что ученым было важно проверить работоспособность спутника. Убедиться в работоспособности удалось 2 июля, когда аппарат успешно передал на Землю свое первое сообщение из символов азбуки Морзе.

Убедившись в работоспособности спутника, ученые начали проверять его способность придерживаться заданного маршрута, чтобы аппарат всегда подвергался солнечному воздействию. Исследователям удалось найти несколько ошибок в программном обеспечении аппарата и быстро их исправить при помощи обновления. Пока все это происходило, аппарат сделал фотографию, на которой можно разглядеть очертания Земли, блики от Солнца и различные элементы самого спутника.

В конечном итоге ученым удалось сделать так, чтобы аппарат всегда находился под воздействием Солнца. Самый главный элемент спутника, огромный парус, был раскрыт 23 июля. Раскрытие происходило в два этапа: сначала из корпуса аппарата вытянулись опоры, а затем по ним растянулись четыре блестящих полотна.

Трансляция события велась на YouTube, однако кроме радости команды испытателей после успешного развертывания паруса, на видео нет ничего интересного. Исследователи не показали, как именно раскрывается парус, да и сами они узнали о его раскрытии только благодаря слежению за активностью мотора, ответственного за развертывание четырех полотен. Когда они начали натягиваться на опоры, мотор был активен, а когда процесс был завершен, он остановился.

A perfect day for sailing! Images from the spacecraft confirm the solar sails deployed on 23 June 2019 at 11:47 PDT. Details at https://t.co/FZahKXhJh5 pic.twitter.com/ySyR4zUNJv

— Planetary Society (@exploreplanets) July 24, 2019