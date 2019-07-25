Выборы в Верховную Рауду Украины
Скачать
Четверг, 25.07.2019
Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
Кабмин предложит СНБО расширить санкции против РФ
"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
"Европейская солидарность": У ГБР нет открытых дел против Порошенко
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Лидер Реала рискует пропустить весь следующий сезон
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части
Новый фильм о Риддике: завершен сценарий четвертой части

Спутник LightSail 2 успешно раскрыл солнечный парус над Землей

Спутник LightSail 2 успешно раскрыл солнечный парус над Землей
03:40 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Твиттер

Новости науки: Над Землей раскрылся огромный солнечный парус LightSail 2.

Прямо сейчас на орбите Земли работает тысяча искусственных спутников, практически каждый из которых передвигается при помощи дорогостоящих ионных двигателей со сроком службы не более трех лет. Если эти двигатели такие дорогие и недолговечные, почему бы ученым не разработать более дешевый и надежный вариант управления спутниками? Многих это удивит, но он уже создан и применен в тестовом спутнике LightSail 2 — он движется вокруг планеты за счет солнечных частиц, которые толкают прикрепленный к спутнику парус. Огромное и блестящее полотно было развернуто 23 июля, и его вполне можно разглядеть с Земли.

Спутник LightSail 2 размером с буханку хлеба был запущен на орбиту Земли в конце июня 2019 года при помощи ракеты-носителя Falcon Heavy. Да, сам по себе он очень мал, зато площадь его паруса почти такая же, как у боксерского ринга. Изначально парус не был раскрыт, потому что ученым было важно проверить работоспособность спутника. Убедиться в работоспособности удалось 2 июля, когда аппарат успешно передал на Землю свое первое сообщение из символов азбуки Морзе.

Убедившись в работоспособности спутника, ученые начали проверять его способность придерживаться заданного маршрута, чтобы аппарат всегда подвергался солнечному воздействию. Исследователям удалось найти несколько ошибок в программном обеспечении аппарата и быстро их исправить при помощи обновления. Пока все это происходило, аппарат сделал фотографию, на которой можно разглядеть очертания Земли, блики от Солнца и различные элементы самого спутника.

В конечном итоге ученым удалось сделать так, чтобы аппарат всегда находился под воздействием Солнца. Самый главный элемент спутника, огромный парус, был раскрыт 23 июля. Раскрытие происходило в два этапа: сначала из корпуса аппарата вытянулись опоры, а затем по ним растянулись четыре блестящих полотна.

 

Трансляция события велась на YouTube, однако кроме радости команды испытателей после успешного развертывания паруса, на видео нет ничего интересного. Исследователи не показали, как именно раскрывается парус, да и сами они узнали о его раскрытии только благодаря слежению за активностью мотора, ответственного за развертывание четырех полотен. Когда они начали натягиваться на опоры, мотор был активен, а когда процесс был завершен, он остановился.

Индия запустила к Луне станцию "Чандраян-2"

Огромный парус будет оставаться раскрытым на протяжении 30 дней, потому что исследователи намерены тщательно проследить за его передвижением. Возможно, нам удастся разглядеть его даже невооруженным взглядом — всего-то нужно дождаться, когда он пролетит над территорией Украины. Узнать о текущем местоположении спутника LightSail 2 можно при помощи специального сайта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Спутник, Космос, Солнечный парус, LightSail 2.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали судно с 14 украинскими моряками на борту
02 Действительно ли морковь улучшает зрение: ответ врачей
03 Гороскоп на завтра, 25 июля 2019: все знаки Зодиака
04 Зеленский обговорил с итальянским премьером приговор нацгвардейцу Маркиву
05 У Зеленского обсудили введение безвизового режима с Кореей
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
Великобритания получила новых глав Министерства финансов и МИД
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
В Турции тяжело ранили беларусского дипломата
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Премьер Молдовы рассматривает возможность покупки реверсного газа у Украины
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий
Старт ракеты Falcon 9 с кораблем Dragon отложили из-за погодных условий
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь