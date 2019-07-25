Стало известно, что пропал сигнал с HD-камер на МКС

Новости науки: Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о необходимости вести поиски жизни на Марсе.

Наземные компьютеры потеряли связь с комплексом HDEV, который с борта МКС ведет наблюдение за Землей.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) сообщило о потере связи с камерами высокого разрешения (HD), которые установлены на Международной космической станции. Об этом сообщает пресс-служба управления.

"Команда инженеров изучает информацию о состоянии HDEV, чтобы выяснить, что могло произойти", — говорится в сообщении NASA.

По словам Джеймса Брайденстайна, о признаках жизни на этой планете свидетельствуют следы присутствия воды и органических соединений.

Перед этим стало известно, что NASA разрабатывает специальный воздушный "тормоз", который будет способен посадить на Красную планету обитаемую капсулу или большой марсоход.