Пульсирующие звезды: открыт ранее неизвестный тип светил

Новости науки: Важные астрономические открытия происходят довольно часто и давно стали чем-то обыденным: однако новое открытие выделяется на фоне многих.

Как сообщается в The Astrophysical Journal Letters, исследователи выявили тип чрезвычайно маленькой и очень горячей звезды, которая светится ярче и тускнеет каждые несколько минут. Специализированные издания уже успели назвать их "странными".

Это неудивительно. Наше Солнце, например, тоже "пульсирует", но в очень незначительных, по меркам астрономии, масштабах. За 11 лет его яркость меняется на 0,1%.

В то же время четыре недавно проанализированных светила пульсируют каждые 200 и 475 секунд, при этом их яркость меняется на 5%. Сами звезды весьма небольшие: их размер может составлять 10% от размера Солнца. При этом масса звезд порой достигает 50% от массы светила.

Ранее, напомним, астрономы обнаружили новую звезду главной последовательности - самую быструю из когда-либо найденных в Млечном Пути.