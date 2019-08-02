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Пульсирующие звезды: открыт ранее неизвестный тип светил

Пульсирующие звезды: открыт ранее неизвестный тип светил
21:53 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Важные астрономические открытия происходят довольно часто и давно стали чем-то обыденным: однако новое открытие выделяется на фоне многих.

Как сообщается в The Astrophysical Journal Letters, исследователи выявили тип чрезвычайно маленькой и очень горячей звезды, которая светится ярче и тускнеет каждые несколько минут. Специализированные издания уже успели назвать их "странными".

Это неудивительно. Наше Солнце, например, тоже "пульсирует", но в очень незначительных, по меркам астрономии, масштабах. За 11 лет его яркость меняется на 0,1%.

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В то же время четыре недавно проанализированных светила пульсируют каждые 200 и 475 секунд, при этом их яркость меняется на 5%. Сами звезды весьма небольшие: их размер может составлять 10% от размера Солнца. При этом масса звезд порой достигает 50% от массы светила.

Ранее, напомним, астрономы обнаружили новую звезду главной последовательности - самую быструю из когда-либо найденных в Млечном Пути.

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Астрономия, Звезда, Пульсирующая звезда.
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