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Ученые создали детальную карту Антарктиды

Ученые создали детальную карту Антарктиды
15:05 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Антарктида — континент, расположенный на самом юге нашей планеты: ее центр совпадает с Южным географическим полюсом.

Исследователи надеются, что их новая работа позволит точнее прогнозировать процессы, которые будут происходить на территории Антарктиды.

Происходящие там процессы вызывают все больший интерес научного сообщества: это связано в том числе с глобальным потеплением и новыми угрозами. 

Все мы знаем, что сегодня льды Антарктиды тают быстрее, чем когда-либо за всю историю наблюдений, но у ученых нет достаточного объема информации, чтобы детально прогнозировать этот процесс. Сейчас команда исследователей проанализировала полученные за долгие годы спутниковые данные и разработала точную карту скорости движения Антарктического ледяного щита, что позволит приблизиться к пониманию многих явлений, происходящих на южном континенте. 

Исследователи из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения NASA объединили данные шести спутниковых миссий Канадского космического агентства, Европейского космического агентства и Японского агентства аэрокосмических исследований за 25 лет. В результаты ученые создали карту, которая показывает движение льда до 20 сантиметров в год и охватывает более чем 70 процентов территории Антарктиды.

Как можно видеть на изображении, часть льда (выделена оранжевым цветом) движется очень медленно: менее метра в год. Другие же ледяные массивы (они обозначены красным) могут продвинуться на три километра за 12 месяцев.

Исследователи надеются, что эта информация поможет ученым-экологам отслеживать такие важные аспекты, как границы ледников, и создавать климатические модели всего Антарктического континента. "Это также поможет найти наиболее перспективные участки для получения ледяного керна в целях анализа климатических данных и исследования баланса массы Антарктиды за пределами ее периферии", — объясняет исследователь Эрик Ригно (Eric Rignot) из Калифорнийского университета в Ирвайне и Лаборатории реактивного движения. 

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Как отмечалось выше, ледниковый покров Антарктиды стремительно сокращается, и, чтобы это остановить, выдвигают самые необычные идеи. Не так давно, например, ученые предложили засыпать тающие ледники Антарктиды искусственным снегом. По оценкам экспертов, это потребует порядка 7400 миллиардов тонн снежной массы, выпавшей за 10 лет. Связывая воду, она позволила бы дополнительно понижать уровень моря примерно на два миллиметра за год в течение этого времени. 

Ранее, напомним, масштабное исследование, длившееся с 1979 по 2017 год, наглядно показало, что сегодня Антарктида теряет в шесть раз больше массы, чем 40 лет назад.

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Наука, Антарктида, Лёд, Движение льда.
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