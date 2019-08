Запечатлен взрыв метеорита в атмосфере Юпитера

Вспышка от удара хорошо видна на огромном диске планеты, что позволяет сделать вывод о значительном размере метеорита. Это событие можно увидеть крайне редко.

Это самая большая планета Солнечной системы, и некоторые даже высказывают предположения, что Юпитер — несостоявшаяся звезда.

Из-за своей массы этот газовый гигант имеет колоссальную силу притяжения. Поэтому его атмосферу постоянно бомбардируют метеориты, а иногда и космические аппараты. В большинстве случаев это объекты небольшого размера, и вспышки от их разрушения в верхних слоях Юпитера очень трудно увидеть. Очень редко в планету врезаются крупные объекты, такие как комета Шумейкеров — Леви или объект, столкнувшийся с планетой в июле 2009 года. Строго говоря, было всего семь случаев в истории наблюдений, когда астрономам удалось запечатлеть столкновения крупных объектов с Юпитером.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8

— Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019