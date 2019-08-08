Запечатлен взрыв метеорита в атмосфере Юпитера

Новости науки:Юпитер представляет собой плотное скопление газа над плотным ядром, состоящим, предположительно, из металлического водорода.

Вспышка от удара хорошо видна на огромном диске планеты, что позволяет сделать вывод о значительном размере метеорита. Это событие можно увидеть крайне редко.

Это самая большая планета Солнечной системы, и некоторые даже высказывают предположения, что Юпитер — несостоявшаяся звезда.

Из-за своей массы этот газовый гигант имеет колоссальную силу притяжения. Поэтому его атмосферу постоянно бомбардируют метеориты, а иногда и космические аппараты. В большинстве случаев это объекты небольшого размера, и вспышки от их разрушения в верхних слоях Юпитера очень трудно увидеть. Очень редко в планету врезаются крупные объекты, такие как комета Шумейкеров — Леви или объект, столкнувшийся с планетой в июле 2009 года. Строго говоря, было всего семь случаев в истории наблюдений, когда астрономам удалось запечатлеть столкновения крупных объектов с Юпитером.

Here's an animation that's more representative of how fast the flash on #Jupiter occurred. Unfortunately, I couldn't make this work without cutting out 6 frames for every 7. pic.twitter.com/POQynVOlA8 — Chappel Astro (@ChappelAstro) August 8, 2019

Но 7 августа этого года любитель астрофотографии по имени Итан Чаппел, наблюдая за Юпитером, смог поймать восьмое в истории столкновение небесного тела с планетой. Сама вспышка длилась, по словам фотографа, всего несколько секунд, но ему удалось снять ее на видео и поделиться им с пользователями Twitter. По своим размерам след от вхождения объекта в атмосферу очень похож на столкновение, зафиксированное в сентябре 2012 года. Объект, который тогда вошел в атмосферу Юпитера, был более 30 метров в поперечнике.

По словам астрономов, возможно, от столкновения объекта с планетой в ее атмосфере остался шрам — такое было, например, с кометой Шумейкеров — Леви в 2009 году. Тепловые сигнатуры этого шрама, которые может исследовать, например зонд Juno, могут многое рассказать о скорости и размере небесного тела. Но предварительные расчеты говорят, что удар был слишком слаб, чтобы оставить заметный шрам в облаках газового гиганта.

Если вы тоже хотите попытать счастья в наблюдении атмосферы самой большой планеты Солнечной системы, фотограф Итан Чаппел любезно предоставил список оборудования, которое он использует при наблюдениях. Он также обещает улучшить качество изображения, обработать его и выложить новый вариант в Сети.