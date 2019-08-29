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Четверг, 29.08.2019
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Графен vs комары: Самому тонкому материалу в мире придумали новое применение
Графен vs комары: Самому тонкому материалу придумали новое применение

Графен vs комары: Самому тонкому материалу в мире придумали новое применение

Графен vs комары: Самому тонкому материалу в мире придумали новое применение
01:44 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Графен поможет защититься от комариных укусов.

Несмотря на то, что лето уже подходит к концу, об укусах комаров (и других малоприятных насекомых) и до следующего года можно забыть, средства для отпугивания "гнуса" пока еще рано прятать на зиму. Однако же вполне вероятно, что через какие-то пару лет вы сможете воспользоваться по-настоящему высокотехнологичной защитой от комариных укусов. И речь идет не об очередном "чудо-спрее", а о веществе, которое покроет вашу кожу сверхпрочным слоем графена, которую ни один комар не прокусит.

На сегодняшний день распространены различные спреи и мази, отпугивающие насекомых. Хоть производители и заявляют, что эти продукты абсолютно безопасны, каждое такое вещество содержит предупреждение о том, что допускать его попадания на слизистые оболочки или в глаза крайне не желательно. К тому же, эти средства редко имеют приятный запах и впитываются в одежду, что тоже приятным не назовешь.

Однако группа исследователей из Университета Брауна в Род-Айленде предлагает использовать для защиты от насекомых графеновые пленки. Если вы вдруг забыли, то мы на всякий случай напомним, что графен — это материал, структура которого преставлет собой "листы", состоящие из атомов углерода. Атомы углерода располагаются в одной плоскости и таким образом графен имеет толщину всего лишь в один атом. Графен — это самый тонкий и прочный искусственный материал в мире. Помимо этого он также обладает хорошей электрической и теплопроводностью, что позволяет использовать его для создания электронных устройств нового типа. Но сейчас немного не об этом.

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Ученые из Род-Айленда создали на основе графена специальный гель, который можно наносить на кожу или предметы одежды. В ходе серии экспериментов выяснилось, что в тот момент, когда графеновая пленка является влажной, насекомые попросту не могут прокусить ее. Если же пленка высыхает, то в этом случае некоторые комары все-таки могут прокусить ее. Однако количество комаров, которые садились на кожу испытуемых, было минимальным. Ученые связывают это с тем, что графен не позволяет комарам "увидеть" человека, пропуская наружу не так много тепла, как при его отсутствии.

"Это применение графена против комаров поможет снизить негативное воздействие этих насекомых на здоровье человека, связанное с развитием ряда инфекционных заболеваний", — говорит доктор Уильям Сук, директор Университета Брауна в Род-Айленде и ведущий автор работы. Помимо этого использование углеродных материалов может уменьшить использование пестицидов для отпугивания насекомых.

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Как заявляют ученые, их открытие может послужить толчком к созданию одноразовых графеновых пленок, наносимых на кожу и даже специальной противокомариной одежды. Не исключено также, что графеновые пленки помогут в борьбе и с другими насекомыми-переносчиками заболеваний. Однако на данный момент производство графена все еще дорого, но его стоимость постепенно снижается. Так что вполне вероятно, что совсем скоро уникальный материал наконец-то найдет свое применение.

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Комары, Физика, Химия, Углерод, Графен.
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