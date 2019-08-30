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Новая эра сверхзвуковой коммерческой авиации: NASA испытало самолет X-59 (Видео)

Новая эра сверхзвуковой коммерческой авиации: NASA испытало самолет X-59 (Видео)
13:12 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:NASA испытало систему переднего обзора для тихого сверхзвукового самолета X-59.

NASA провело первые испытания системы переднего обзора экспериментального сверхзвукового самолета X-59. Благодаря системе пилоты пассажирского самолета смогут видеть, что происходит прямо по курсу следования аппарата, говорится в сообщении космического агентства.

X-59 — "тихий" сверхзвуковой пассажирский самолет, который сможет выполнять полеты над населенной частью суши и при этом не беспокоить людей на земле громким звуком.

Снижения шума инженеры планируют достигнуть путем создания такой конструкции планера, чтобы на его поверхности образовывалось как можно меньшее количество ударных волн при прохождении звукового барьера.

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Разработкой самолета занимается Lockheed Martin по заказу NASA. Предполагается, что в будущем аппарат сможет совершать полеты на высоте до 16,8 км, а его скорость составит 1,5 тыс. км/ч.

Испытания системы переднего обзора проводилось в летающей лаборатории Beechcraft King Air UC-12B и было признано успешным.

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Все по теме:

НАСА, Космос, Наука, Испытания, Сверхзвуковой самолет, X-59.
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