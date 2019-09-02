Скачать
Понедельник, 02.09.2019
Главные события 1 сентября: Первый день осени, годовщина начала Второй мировой, Зеленский и Пенс
Главные события 1 сентября: Первый день осени, годовщина начала Второй мировой, Зеленский и Пенс
Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших
Стрельба в Техасе: названо окончательное число погибших
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
Свитолина впервые в карьере вышла в четвертьфинал US Open (Фото, Видео)
"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться
"Осенняя депрессия": причины и как с ней бороться

"Жаворонки" и "совы": почему некоторым людям хватает 4 часа что-бы выспаться

"Жаворонки" и "совы": почему некоторым людям хватает 4 часа что-бы выспаться
06:37 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото из открытых источников

Новости науки:У некоторых людей есть привычка, спать только четыре — шесть часов в сутки.

Считается, что все люди разделяются на «сов» и «жаворонков» по принципу того, как поздно они ложатся спать. Среди этих «пташек» особо выделяются люди, которые не попадают ни под одно из определений. Дело в том, что они имеют пожизненную тенденцию спать только четыре — шесть часов в сутки. И нет, делают они это не из-за необходимости, а согласно своим биологическим ритмам. Исследования установили, что такую особенность некоторые люди приобрели из-за мутации в гене ADRB1.

Почему люди делятся на «сов» и «жаворонков»?

Знаете ли вы, что деление на «сов» и «жаворонков» пошло не случайно? Биологи выяснили, что подобное разделение является ничем иным, как настоящим наследием наших далеких предков. Кроме того, такая закономерность в поведении особей могла даже нести в себе определенные эволюционные преимущества. Так, чтобы не подвергнуться неожиданному нападению врагов, наши предки были вынуждены отходить ко сну не все вместе, а по раздельности, что, в конечном итоге, привело к разделению людей на группы с разным режимом сна и бодрствования.

Исследуя суточные ритмы современных африканских народностей, ведущих образ жизни охотников-собирателей, исследователи пришли к выводу, что среднее время сна в таких общинах составляет около 6 с половиной часов в сутки. Иными словами, 8-часовой сон является изобретением недавнего времени, когда человечество стало переходить на более оседлый образ жизни. Этот факт разбивает миф о том, что разделение людей на «жаворонков» и «сов» появилось в то время, когда древние люди начали использовать искусственное освещение.

Почему некоторые люди спят по 4 часа в сутки и чувствуют себя бодрыми?

В 2009 году Ин-Хуэй Фу, профессор неврологии в Калифорнийском университете в Сан-Франциско, обнаружил, что гены тех людей, которым на отдых хватает всего около 4-х часов, содержат особую мутацию в том гене, который обычно помогает регулировать циркадные ритмы.

Несмотря на то, что обычно для отдыха нам требуется примерно 7-8 часов, многие известные личности тратили на сон менее 5 часов в сутки. Такой способностью обладала «железная леди» Маргарет Тэтчер, которая полностью высыпалась за 4-5 часов, кроме нее уникальным умением владели композитор Вольфганг Амадей Моцарт и изобретатель лампочки Томас Эдисон.

Главные причины никогда не спать с косметикой на лице

Сейчас уже невозможно точно сказать как и почему происходит мутация в гене ADRB1, как и невозможно узнать, являлись ли носителями подобной мутации все перечисленные выше известные личности.

Опыт, проведенный на мышах командой исследовательницы из Калифорнийского университета, показывает, что те животные, которые являлись носителями мутированного гена ADRB1 спали гораздо меньше, чем их обычные сородичи.

Согласно исследованию, ген ADRB1 находится в спинном мозге животных и является активным даже во время бодрствования, а также во время фазы быстрого сна. Авторы отмечают, что хотя этот недавно обнаруженный мутировавший ген способствует короткому сну, он, вероятно, не единственный. Скорее всего, в нашем организме существуют особенные области мозга, которые говорят нашим телам, когда нам следует ложиться спать и вставать по утрам.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Сон, Ученые, Гены, Мутация, Сова, Жаворонок, Спать.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинцы в сентябре будут отдыхать девять дней
02 Windows 10 разрешили переустанавливать без диска и флешки
03 Новый образ Иванки Трамп покоряет сеть
04 "Мы почти родственники": Зеленский рассказал об опыте общения с дипломатами США
05 340 тысяч зрителей наблюдало за первым в мире игроком 60 уровня WoW Classic (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера
На Днепропетровщине пожарные вытащили из огня пенсионера
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
В Херсоне пиротехники обезвредили артснаряд
На Багамских островах бушует ураган &quot;Дориан&quot; (Видео)
На Багамских островах бушует ураган "Дориан" (Видео)
Рецепт дня: курица с грибами в сырном соусе
Рецепт дня: курица с грибами в сырном соусе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь