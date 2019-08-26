Скачать
Понедельник, 26.08.2019
Меркель готовит саммит "нормандской четверки"
Меркель готовит саммит "нормандской четверки"
В Одессе прошел публичный диктант по украинскому языку
В Одессе прошел публичный диктант по украинскому языку
Малиновский сыграл первый матч за "Аталанту"
Малиновский сыграл первый матч за "Аталанту"
Суровая реальность современного маркетинга
Суровая реальность современного маркетинга

Главные причины никогда не спать с косметикой на лице

Смотрите фото (7)
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
02:41 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Так ли вредно засыпать, не смыв макияж, на самом деле - рассказали косметологи.

  • 1

    ВЫ РИСКУЕТЕ ПОКРЫТЬСЯ ПРЫЩАМИ

    Голливудский дерматолог Энни Чиу поясняет: "Если вы не очищаете лицо перед сном, то и грязь и омертвевшие клетки кожи остаются с вами еще на несколько часов. Они забивают поры, и в результате у вас может возникнуть хроническое воспаление в виде прыщей".

  • 2

    ВАША КОЖА УТРОМ БУДЕТ ТУСКЛОЙ И ПОМЕРТВЕВШЕЙ

    Все та же причина в забитых порах. "Регулярная чистка и пилинг являются неотъемлемой частью обновления кожи. Если вы регулярно не снимаете верхний омертвевший слой, ваша кожа теряет свою упругость", - говорит доктор Чиу. Бонус: при постоянном очищении кожи, она начинает настолько хорошо выглядеть, что вам придется меньше тратить на тональный крем.

  • 3

    ВЫ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОСТАРЕВШЕЙ И НА ЛИЦЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ МОРЩИН

    "В слое кожного сала, смешанного с косметикой на вашем лице, развиваются различные микроорганизмы. И, поскольку они контактируют с кожей продолжительное время, защитные способности эпидермиса снижаются. В резльтате у вас развивается вялотекущее хроническое воспаление и тонус кожи падает. Морщины увеличиваются, делая вас старше, чем вы есть", - поясняет Энни Чиу.

    Больше того. В 2013 году редакция Daily Mail провела эксперимент на одной из своих сотрудниц. В течение месяца она не снимала макияж, а всего лишь обновляла его по утрам, поверх прежнего слоя. Через месяц все отметили, что ее лицо выглядит так, как будто она постарела за это время на 10 лет.

  • 4

    ЕСЛИ У ВАС УЖЕ ЕСТЬ ПРЫЩИ, ВЫ УСУГУБИТЕ ПРОБЛЕМУ

    Понятно, что очищение лица полезно всем без исключения. Но если у вас жирная кожа и вы предрасположены к акне, спать в макияже вам опаснее, чем остальным. Вы рискуете усилить воспалительные процессы, и так происходящие у вас на лице.

  • 5

    ВЫ МОЖЕТЕ ЗАНЕСТИ ИНФЕКЦИЮ

    Слой косметики на вашей коже является прекрасной питательной средой для различных бактерий. Ночью, когда вы ворочаетесь лицом по подушке, вы механически повреждаете поверхностный слой кожи и можете занести себе инфекцию в свежую потертость.

  • 6

    ВЫ РИСКУЕТЕ ПОЛУЧИТЬ АЛЛЕРГИЮ

    Макияж часто содержит раздражающие кожу красители и парфюмерные отдушки, которые не проявляют себя как опасные в течение дня. Но, знаете ли, даже такой раздражитель, как хлорка - не убивает микробы сразу. Ей требуется от 5 до 10 минут экспозиции, чтобы оказать свое воздействие. А безопасные, в целом, компоненты вашей косметики перестают такими быть при избыточном воздействии на вашу кожу.

Легкие перекусы перед сном: какие продукты можно

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Здоровье, Сон, Макияж.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие страны поддержали идею возвращения России в G7
02 Xiaomi Mi Mix 4: смартфон с невероятной камерой и перископным телеобъективом
03 Возможно будущая королева: доказательства связи между Елизаветой II и Кейт Миддлтон
04 Защита от ненужных зрителей: чехол, скрывающий экран от посторонних глаз
05 Гороскоп на завтра, 26 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Под Горловкой погиб командир взвода &quot;Айдар&quot;
Под Горловкой погиб командир взвода "Айдар"
Президент Грузии считает выборы в Абхазии фиктивными
Президент Грузии считает выборы в Абхазии фиктивными
В Альпах разбился самолет, есть погибшие
В Альпах разбился самолет, есть погибшие
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Главные причины никогда не спать с косметикой на лице
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь