Главные причины никогда не спать с косметикой на лице

Голливудский дерматолог Энни Чиу поясняет: "Если вы не очищаете лицо перед сном, то и грязь и омертвевшие клетки кожи остаются с вами еще на несколько часов. Они забивают поры, и в результате у вас может возникнуть хроническое воспаление в виде прыщей".

Все та же причина в забитых порах. "Регулярная чистка и пилинг являются неотъемлемой частью обновления кожи. Если вы регулярно не снимаете верхний омертвевший слой, ваша кожа теряет свою упругость", - говорит доктор Чиу. Бонус: при постоянном очищении кожи, она начинает настолько хорошо выглядеть, что вам придется меньше тратить на тональный крем.

3

ВЫ БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ПОСТАРЕВШЕЙ И НА ЛИЦЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ МОРЩИН

"В слое кожного сала, смешанного с косметикой на вашем лице, развиваются различные микроорганизмы. И, поскольку они контактируют с кожей продолжительное время, защитные способности эпидермиса снижаются. В резльтате у вас развивается вялотекущее хроническое воспаление и тонус кожи падает. Морщины увеличиваются, делая вас старше, чем вы есть", - поясняет Энни Чиу.

Больше того. В 2013 году редакция Daily Mail провела эксперимент на одной из своих сотрудниц. В течение месяца она не снимала макияж, а всего лишь обновляла его по утрам, поверх прежнего слоя. Через месяц все отметили, что ее лицо выглядит так, как будто она постарела за это время на 10 лет.