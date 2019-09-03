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Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии
Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии

Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии

Создан экологический суперкомпьютер для Лунной миссии
16:44 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые создали суперкомпьютер для Лунной миссии, который впечатляет не только своей производительностью, но и экологичностью.

Аэрокосмическое агентство NASA ассоциируется с космосом и далекими планетами, однако агентство занимается не только "освоением" нашей галактики.

Суперкомпьютер Aitken создан совместно с компанией Hewlett Packard Enterprise, сообщает Engadget.

Основные характеристики. Его вычислительная мощность теоретически может достигать 3,69 петафлопс: за такую производительность отвечают 46 080 ядер и 1 150 вычислительных узлов. В основе устройства – масштабируемая кластерная система ВПО SGI 8600 на базе процессоров Intel Xeon второго поколения, которые обмениваются данными с высокоскоростной коммутируемой сетью InfiniBand. Суммарный объем накопителей составляет 221 ТБ.

Энергоэффективность. Модульная конструкция, которая используется в Aitken, требует меньше электроэнергии, что делает суперкомпьютер одним из самых экологичных в своем классе. Его концепция была заимствована у прототипа Electra, созданного в 2016 году.

Согласно отчетам NASA, использование энергоэффективных модулей питания и систем охлаждения позволило сэкономить 2 ГВт/ч электроэнергии и более 11,35 миллиона литров воды в прошлом финансовом году.

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Основные задачи. Доступ к суперкомпьютеру получат более 1500 ученых и инженеров. Он поможет им в реализации проектов, среди которых, например, симуляции для детального изучения Солнца.

Однако главной задачей Aitken, безусловно, станет моделирование лунной миссии Artemis, запланированной на 2024 год. Вся его вычислительная мощь будет задействована на просчитывание вариантов входа в атмосферу и посадку космического корабля.

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Исследования, НАСА, Луна, Наука, Лунная миссия, Экологический суперкомпьютер.
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