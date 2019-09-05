Скачать
Четверг, 05.09.2019
Столтенберг рассказал, как НАТО будет реагировать на срыв ДРМСД
Столтенберг рассказал, как НАТО будет реагировать на срыв ДРМСД
Административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП
Административный суд Киева приостановил ликвидацию УПЦ КП
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
Президент УЕФА третий раз прибыл в Украину (Фото)
IFA 2019: Acer продемонстрировала публике новые ноутбуки
IFA 2019: Acer продемонстрировала публике новые ноутбуки

Бедность вредит здоровью и дело не в доступности лекарств

Бедность вредит здоровью и дело не в доступности лекарств
01:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки:Исследование показало, что привычки и социокультурные нормы, вызванные бедностью, приводят к болезням.

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, почему, несмотря на постоянно работающие медицинские программы по борьбе с шистосомозом, в Сенегале постоянно высокий уровень заболеваемости. Виноваты в этом оказались плохие условия жизни, провоцирующие повторное заражение. По мнению исследователей, бороться с подобными болезнями только с помощью лекарств бесполезно. Эффективными могут оказаться экологические методы в сочетании с работой с местными общинами, борьбой с бедностью населения и медицинскими программами. Работа опубликована в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Шистосомоз — тропическая болезнь, вызываемая паразитами трематодами (кровяными сосальщиками). Распространяют ее улитки, обитающие в местных водоемах. У больных поражается мочеполовая система и кишечник, а результатом может стать бесплодие, рак мочевого пузыря, задержки когнитивного развития. В рамках борьбы с болезнью правительство Сенегала распространяет среди население празиквантел — противопаразитарное лекарство. Однако за 40 лет так и не удалось победить болезнь: хотя люди и принимают препараты, постоянно происходят повторные заражения.

Ученые выяснили, что проблема не в пренебрежении препаратами. Причиной постоянных повторных заражений является образ жизни местных жителей, вызванный бедностью. Люди попросту вынуждены снова контактировать с зараженными водоемами, и у них нет возможности полностью этого избежать. "Эта вода, мы не можем ее трогать. Мы не можем отказаться от нее. Если мы откажемся от нее, мы все станем безработными".

ИИ поручили создать лекарство от мышечного фиброза: Он справился за 3 недели

Местные общины пытаются поддерживать традиции и правила обращения с водой, которые уменьшат вред. Например, в некоторых деревнях под угрозой штрафа запрещено подходить к реке в районе полудня. Исследования подтвердили, что именно в это время суток личинки паразита покидают временного хозяина-улитку и наиболее активны в поиске новых постоянных жертв.

По мнению авторов работы. наилучший результат в этих условиях могут давать комплексные программы. Пока власти не изменили к лучшему условия жизни для населения в целом, следует делать упор на такие методы, как реинтродуккция местных креветок, питающихся улитками: это уменьшит популяцию паразитов. Такие программы нуждаются в развитом местном самоуправлении. Люди должны хорошо понимать, как именно вода может и навредить и что нужно делать для уменьшения рисков, почему им нужно помогать реинтродуцировать креветок, на что направлены ограничительные меры. Работа с местными лидерами постепенно поможет внедрять санитарные нормы и побудит общины строить санитарные сооружения, лучше придерживаться программ, направленных на борьбу с передачей паразитов.

Неожиданный фактор, снижающий пользу физических упражнений

По сути, без постепенного улучшения условий жизни и повышения включенности "на местах" любая чисто медицинская инициатива сверху не будет достаточно эффективной. Похожие результаты демонстрируют, например, исследования проблем высокой заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и ожирением среди бедного населения других стран. Условия жизни, побуждающие людей вести нездоровый образ жизни побеждают распространение лекарств и спускаемые сверху стандарты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Болезни, Бедность, Культура, Лекарства, Сенегал.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кабмин увольняет замминистров: кто в "черном" списке
02 Гороскоп на завтра, 5 сентября 2019: все знаки Зодиака
03 Зеленский внес в Раду законопроект о наказании за контрабанду янтаря
04 Зеленского попросили вернуть Кличко обратно
05 Официальные финансисты "ОПЗЖ": кто они
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Заместители Маркаровой останутся в новом Кабмине
Заместители Маркаровой останутся в новом Кабмине
Холода продолжаются: прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Прогноз погоды в Украине на завтра, 5 сентября
Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
Возможна ли встреча Трампа и Рухани: ответ Белого дома
&quot;Почти серийный&quot; Bugatti разогнали до 490 км/ч (Видео)
"Почти серийный" Bugatti разогнали до 490 км/ч (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь