Бедность вредит здоровью и дело не в доступности лекарств

Новости науки:Исследование показало, что привычки и социокультурные нормы, вызванные бедностью, приводят к болезням.

Ученые из Стэнфордского университета выяснили, почему, несмотря на постоянно работающие медицинские программы по борьбе с шистосомозом, в Сенегале постоянно высокий уровень заболеваемости. Виноваты в этом оказались плохие условия жизни, провоцирующие повторное заражение. По мнению исследователей, бороться с подобными болезнями только с помощью лекарств бесполезно. Эффективными могут оказаться экологические методы в сочетании с работой с местными общинами, борьбой с бедностью населения и медицинскими программами. Работа опубликована в American Journal of Tropical Medicine and Hygiene.

Шистосомоз — тропическая болезнь, вызываемая паразитами трематодами (кровяными сосальщиками). Распространяют ее улитки, обитающие в местных водоемах. У больных поражается мочеполовая система и кишечник, а результатом может стать бесплодие, рак мочевого пузыря, задержки когнитивного развития. В рамках борьбы с болезнью правительство Сенегала распространяет среди население празиквантел — противопаразитарное лекарство. Однако за 40 лет так и не удалось победить болезнь: хотя люди и принимают препараты, постоянно происходят повторные заражения.

Ученые выяснили, что проблема не в пренебрежении препаратами. Причиной постоянных повторных заражений является образ жизни местных жителей, вызванный бедностью. Люди попросту вынуждены снова контактировать с зараженными водоемами, и у них нет возможности полностью этого избежать. "Эта вода, мы не можем ее трогать. Мы не можем отказаться от нее. Если мы откажемся от нее, мы все станем безработными".

Местные общины пытаются поддерживать традиции и правила обращения с водой, которые уменьшат вред. Например, в некоторых деревнях под угрозой штрафа запрещено подходить к реке в районе полудня. Исследования подтвердили, что именно в это время суток личинки паразита покидают временного хозяина-улитку и наиболее активны в поиске новых постоянных жертв.

По мнению авторов работы. наилучший результат в этих условиях могут давать комплексные программы. Пока власти не изменили к лучшему условия жизни для населения в целом, следует делать упор на такие методы, как реинтродуккция местных креветок, питающихся улитками: это уменьшит популяцию паразитов. Такие программы нуждаются в развитом местном самоуправлении. Люди должны хорошо понимать, как именно вода может и навредить и что нужно делать для уменьшения рисков, почему им нужно помогать реинтродуцировать креветок, на что направлены ограничительные меры. Работа с местными лидерами постепенно поможет внедрять санитарные нормы и побудит общины строить санитарные сооружения, лучше придерживаться программ, направленных на борьбу с передачей паразитов.

По сути, без постепенного улучшения условий жизни и повышения включенности "на местах" любая чисто медицинская инициатива сверху не будет достаточно эффективной. Похожие результаты демонстрируют, например, исследования проблем высокой заболеваемости сердечно-сосудистыми болезнями и ожирением среди бедного населения других стран. Условия жизни, побуждающие людей вести нездоровый образ жизни побеждают распространение лекарств и спускаемые сверху стандарты.