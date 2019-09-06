Неудачники?: Ученые развеяли устоявшийся стереотип о старшеклассниках без пары

Новости науки:Старшеклассники, еще не имевшие романтических отношений, не являются социально неуспешными.

Популярная культура и социальные шаблоны уверяют нас, что если ты старшеклассник и "ни разу даже за ручку не держался", то ты определенно неудачник и находишься где-то на дне стратифицированного школьного общества. Предполагается, что социальная дезадаптированность и общая неуспешность должны сопутствовать тем, кто не имеет партнера или достаточного романтического опыта. Однако объективные данные научных исследований эти представления не подтверждают.

В статье, опубликованной в Journal of School Health, проверялось, есть ли связь между наличием романтического партнера и социальной успешностью в старших классах. Участниками исследования стали 594 ученика десятых классов. Для оценки их навыков и состояний авторы работы брали оценки учителей (социальные навыки, лидерство, уровень депрессии) и самоотчеты подростков (позитивные отношения с друзьями, дома и в школе; уровень депрессии, суицидальные мысли). Для разбиения на группы по уровню наличия и активности в отношениях использовались методы математической статистики — дисперсионный анализ и критерий хи-квадрат.

Ранее ученые разделили учащихся на четыре группы в зависимости от того, насколько активна их личная жизнь. В последнем исследовании авторы проверили, отличались ли те, кто принадлежал к группе с наиболее малой ее активностью, от всех остальных по эмоциональному состоянию, навыкам межличностного взаимодействия и адаптивным умениям.

Оказалось, такие ученики обладали хорошими социальными навыками, по оценке учителей, имели более высокие оценки социальных навыков и лидерства, чем старшеклассники из более продвинутых в романтических отношениях групп. Самоотчеты об отношениях с другими учениками, дома и в школе не имели различий между группами с разной степенью активности личной жизни. Также не отличалась частота суицидальных мыслей, а вот уровень депрессии учеников из группы с низким уровнем романтического опыта был ниже, чем у их опытных сверстников.

Как отмечают исследователи, результаты работы опровергают мнение о том, что те, кто не имеет опыта отношений, не адаптированы и не приспособлены к социальной жизни и межличностному общению.

"Школьные работники здравоохранения, специалисты по психологическому здоровью и учителя должны продвигать социальные нормы, которые поддерживают индивидуальную свободу подростков решать, встречаться им с кем-то или нет, и объяснять, что оба варианта приемлемы и полезны", — говорит ведущий автор Брук Дуглас из Университета Джорджии.