"Научный Оскар": Авторы первой фотографии черной дыры получат $3 миллиона

Новости науки:Авторам первой фотографии черной дыры достались 3 млн долларов.

Коллективу из более 300 ученых со всего мира присудили премию "За прорыв в области физики" (Breakthrough Prize in Fundamental Physics) за создание первого изображения черной дыры. Денежный эквивалент награды, которую называют "научным Оскаром", составляет 3 млн долларов.

Об этом сообщил сайт премии, информирует УНН.

Награда присуждена "за первое изображение супермассивной черной дыры, которое было сделано с помощью объединения телескопов размером с Землю". 347 ученых разделят 3 миллиона долларов, которые входят в совместный проект Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий). Снимок ученые показали на пресс-конференции 10 апреля 2019 года. Чтобы описать свою работу, им понадобилось опубликовать на страницах The Astrophysical Journal Letters шесть статей.

Чтобы сфотографировать объект, который находится в центре галактики М87 в созвездии Девы, ученые объединили в одну сеть восемь радиотелескопов на четырех континентах. Правда, это не фотография в привычном смысле: на снимке видно тень объекта. Ученые проводили наблюдение в течение нескольких недель весной 2017-го и 2018-го годов. Суммарный объем данных, который передавали ученые для того, чтобы создать снимок, исчислялся петабайтами.

Кроме премии в области фундаментальной физики стали известны обладатели и других наград семейства Breakthrough Prize:

"За прорыв в области математики" наградят американского математика Алекса Эскина, а "За прорыв в области медицины" — американского генетика Джеффри Фридмана, немецкого биохимика Франца-Ульриха Хартли, американского биолога Артура Хорвич, американского физиолога Дэвида Джулиуса и британского нейробиолога Вирджинию Мэн-Йи Ли.

Церемония награждения состоится 3 ноября. Она пройдет в Маунтин-Вью (Калифорния).

Премию The Breakthrough Prize основал в 2012 году российский предприниматель Юрий Мильнер. Первой появилась премия "За прорыв в фундаментальной физике", в 2013 году в число учредителей награды присоединился основатель Facebook Марк Цукерберг, его жена Присцилла Чан, один из основателей Google Сергей Брин и Энн Вожицки, основатель компании 23andMe, которая специализируется на персонализированных генетических тестах. Номинировать ученых на каждую из наград может любой через сайт премии. Награда вручается ежегодно.