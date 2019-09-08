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Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем

Как разрушаются звезды: что может случиться с Солнцем
14:37 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые проанализировали остатки звезды, чтобы понять, что происходит после ее взрыва.

Ученые из NASA исследовали планетарную туманность NGC 5307, которая находится в 10 тысячах световых лет в созвездии Центавр. Это остатки звезды, так ученые хотели узнать больше о том, что происходит после ее взрыва. Фотографии туманности они получили с помощью телескопа "Хаббл".

Старение звезды и завершение цикла ее жизни — это долгий процесс, который прерывается другими явлениями, отмечают исследователи. Как и NGC 5307, Солнце в конце концов превратится в красного гиганта, отбрасывая внешние слои газа.

В конце этого процесса формируется планетарная туманность: оставшиеся после красного гиганта белый карлик, слабо светящийся благодаря тепловой энергии, и ионизированная оболочка вокруг него. Выброшенные слои продолжают движение и остывают — они рассеются через несколько тысяч лет.

Ученые предположили, что с Солнцем произойдет схожий процесс разрушения: оно продолжает превращать водород в гелий, выделяя тепло и теряя массу. Каждую секунду Солнце превращает в гелий около 600 млн тонн водорода, теряя при этом массу. Фактически, за 4,5 миллиарда лет своей жизни Солнце потеряло массу, схожую с массой Юпитера.

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В конце концов, баланс разрушится и Солнце потеряет достаточно массы, чтобы сила тяжести внутри него не была достаточной для сдерживания внешней силы его синтеза. Звезда превратится в красного гиганта.

Позже, в конце стадии красного гиганта, силы термоядерных реакций и гравитации больше не будут уравновешивать друг друга — внутренние слои коллапсируют и падают к ядру, а поверхностные – выбрасываются в космос. После этого от звезды останется расширяющееся облако газа и остатки ядра красной гигантской звезды.

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НАСА, Космос, Ученые, Наука, Звезды, Исследователи, Туманность.
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