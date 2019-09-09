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Спасательная помощь: создан коврик для эффективной сердечно-легочной реанимации

Спасательная помощь: создан коврик для эффективной сердечно-легочной реанимации
18:39 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: facebook.com

Новости науки:Чувствительный к давлению нагрудный коврик поможет врачам и спасателям оказывать первую помощь быстрее.

Исследователи из Института Фраунгофера в Германии создали чувствительный к давлению нагрудный коврик, который позволит врачам скорой помощи, спасателям и другим сотрудникам экстренных служб быстрее и эффективнее научиться выполнять сердечно-легочную реанимацию. Об этом пишет New Atlas со ссылкой на сообщение университета.

Устройство получило название Rescue Aid, а его главная задача — помочь людям, которым предстоит делать сердечно-легочную реанимацию, почувствовать уверенность в своих силах и отточить навыки оказания первой помощи для восстановления жизнедеятельности организма и выведение его из состояния клинической смерти.

Сердечно-легочная реанимация включает компрессии грудной клетки на глубину 5—6 см со скоростью 100-120 нажатий в минуту. Во время тренировки датчики деформации на нагрудном коврике Rescue Aid позволят определить силу нажатий и их скорость, чтобы в реальной жизни человек, оказывающий первую помощь, смог правильно выполнить все необходимые действия.

Регенерация возможна: раскрыты молекулярные механизмы, которые восстанавливают поврежденные клетки сердца

Панель также подает звуковой сигнал при каждом сжатии, по существу служа метрономом, чтобы помочь пользователям поддерживать ритм.

Ранее в Индии провели первую удаленную операцию на сердце пациенту, который находился в 32 километрах от врачей. Все действия выполнял робот, которым врачи управляли дистанционно.

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Все по теме:

Медицина, Наука, Врач, Первая помощь, Реанимация, Нагрудный коврик.
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