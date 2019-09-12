В честь ключевых персонажей "Ведьмака" могут назвать небесное тело

Новости науки:В Польше предлагают назвать планетную систему в честь Геральта и Цири .

Геральт и Цири — главные герои саги "Ведьмак" Анджея Сапковского (Andrzej Sapkowski), игр The Witcher (ну ладно, там Цири появилась только в третьей части) и грядущего сериала от Netflix. А в будущем в честь убийцы чудовищ и его приёмной дочери могут назвать ещё и небесные тела.

Международный астрономический союз — организация, отвечающая за присвоение официальных названий небесным телам. В этом году ей исполнилось 100 лет. В честь круглой даты МАС запустил проект IAU100 NameExoWorlds — у каждой страны есть возможность назвать одну планетную систему, которая состоит из звезды и вращающейся вокруг неё экзопланеты.

Организаторы выбрали для каждого государства по одной системе. Звезду, привязанную к той или иной стране, видно из этой страны — небесное тело достаточно яркое, чтобы его можно было разглядеть через малый телескоп.

В Польше название системы BD+14 4559 определяют голосованием. Один из вариантов имени — Геральт и Цири. Среди прочих потенциальных названий — Пяст и Лех (видимо, в честь футбольных клубов "Пяст" и "Лех Познань"), а также Полоний и Радий (в честь химических элементов, открытых учёными Марией Склодовской-Кюри и Пьером Кюри — Marie Skłodowska-Curie, Pierre Curie).