Комодские драконы используют необычную "кольчужную броню" для своей защиты (Фото)

Новости науки:Комодские драконы - самые большие, самые сильные и самые впечатляющие ящерицы планеты. И они оказались еще более удивительными.

Исследователи из Техасского университета в Остине и зоопарка Форт-Уэрта провели детальные исследования с применением компьютерной томографии недавно умерших ящериц: взрослых и молодых особей.

Как оказалось, под чешуйчатой кожей существ находится уникальная "кольчужная броня", состоящая из крошечных костей. Она покрывает животного от кончика носа до хвоста. Речь идет об остеодермах или вторичных кожных окостенениях. Такие располагаются в мезодермальном слое кожи у некоторых позвоночных животных. Остеодермы, как правило, имеют небольшой размер и пластиновидную форму.

Сами по себе остеодермы давно известны ученым, однако исследователей удивил уровень защиты существа: "кольчужная броня" покрывает его, словно средневекового рыцаря. Исследователи выяснили, что такой защитой обладают взрослые особи, но не малыши.

Защита Varanus komodoensis

Но зачем вообще грозному Varanus komodoensis нужна броня? Ведь эти животные и так невероятно сильны, очень быстрые, ядовитые и могут уничтожить добычу намного более крупную, чем они сами.

По мнению специалистов, броня, вероятно, предназначена для защиты ящериц от самих себя, то есть от других особей своего же вида. "Молодые комодские драконы проводят довольно много времени на деревьях, и когда они становятся достаточно большими, чтобы слезть, они начинают конфликтовать с представителями своего вида", - говорит палеонтолог Кристофер Белл (Christopher Bell) из Техасского университета. Именно для этого, по словам ученого, животным нужна дополнительная броня.

Специалистов удивило разнообразие остеодерм. "Мы были просто поражены, когда увидели это", - говорит палеонтолог Джессика Майзано (Jessica Maisano) из Техасского университета. "У большинства варанов есть только червеобразные остеодермы, но у этого парня четыре разных типа, что очень необычно для ящерицы".

Напомним, ранее ученые объяснили выживание комодских драконов: хищники не специализировались на какой-либо определенной добыче и легко переключались на новую - оленей, свиней и буйволов, которых завезли на остров Комодо люди.

Сейчас человек может использовать этих необычных существ для благих целей: не так давно в крови комодских драконов нашли возможную замену антибиотикам.