Шесть тихих галактик превратились в пылающие квазары

Новости науки:Квазар — это астрономический объект, который в абсолютном исчислении является одними из самых ярких объектов в видимой части Вселенной.

Исследователи пытаются понять механизм сверхбыстрого появления квазаров на примере шести галактик.

Согласно современным представлениям, квазары — это активные ядра галактик на начальном этапе развития, на которых сформировалась поглощающая окружающее вещество сверхмассивная черная дыра. Именно возникший вокруг нее аккреционный диск является источником излучения, которое по мощности может в сотни раз превосходить все звезды отдельно взятой галактики, например, Млечного пути. Из-за этого ученые назвали квазары "маяками Вселенной".

Сейчас загадочные во многих отношениях объекты стали еще более странными. Команда астрономов во главе с Сарой Фредерик (Sara Frederick) из Университета Мэриленда проверила данные за девять месяцев из автоматизированного проекта исследования неба под названием Zwicky Transient Facility и обнаружила, что в шести галактика происходит нечто странное.

Перед исследователями предстала картина того, как шесть галактик, принадлежащих к классу LINER (Low-ionization nuclear emission-line region), превратились в ярчайшие квазары, причем произошло это за невероятно короткий по астрономическим меркам промежуток времени — считанные месяцы.

Составляя треть всех известных галактик, LINER ярче тех, у которых в центрах находятся спящие сверхмассивные черные дыры, но они не такие яркие, как Сейфертовские галактики, имеющие активные ядра.

Сами ученые, по их словам, не гнались за открытием и хотели просто исследовать удаленные от нас объекты. "Вместо этого мы обнаружили новый класс активных галактических ядер, способных преобразовать тусклую галактику в светящийся квазар", — сказал астроном Суви Гезари (Suvi Gezari) из Университета Мэриленда.

"Теория предполагает, что квазар активизируется тысячи лет, но эти наблюдения показывают, что это может произойти очень быстро. Это говорит нам о том, что теория (изначальная модель, — NS) ошибочна", — говорит Суви Гезари.

По мнению исследователей, полученные выводы могут привести к пересмотру теории образования квазаров, а возможно, и природы этих необычных объектов.

Ранее астрономы убедились, что квазары не "прибиты гвоздями" к небу: международная группа ученых, в которую входят сотрудники МФТИ, обнаружила, что такие объекты не стоят на месте, и объяснила почему.

А недавно студент обнаружил квазар с четверным линзированием.