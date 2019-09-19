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Шесть тихих галактик превратились в пылающие квазары

Шесть тихих галактик превратились в пылающие квазары
15:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Квазар — это астрономический объект, который в абсолютном исчислении является одними из самых ярких объектов в видимой части Вселенной.

Исследователи пытаются понять механизм сверхбыстрого появления квазаров на примере шести галактик.

Согласно современным представлениям, квазары — это активные ядра галактик на начальном этапе развития, на которых сформировалась поглощающая окружающее вещество сверхмассивная черная дыра. Именно возникший вокруг нее аккреционный диск является источником излучения, которое по мощности может в сотни раз превосходить все звезды отдельно взятой галактики, например, Млечного пути. Из-за этого ученые назвали квазары "маяками Вселенной". 

Сейчас загадочные во многих отношениях объекты стали еще более странными. Команда астрономов во главе с Сарой Фредерик (Sara Frederick) из Университета Мэриленда проверила данные за девять месяцев из автоматизированного проекта исследования неба под названием Zwicky Transient Facility и обнаружила, что в шести галактика происходит нечто странное. 

Перед исследователями предстала картина того, как шесть галактик, принадлежащих к классу LINER (Low-ionization nuclear emission-line region), превратились в ярчайшие квазары, причем произошло это за невероятно короткий по астрономическим меркам промежуток времени — считанные месяцы. 

Составляя треть всех известных галактик, LINER ярче тех, у которых в центрах находятся спящие сверхмассивные черные дыры, но они не такие яркие, как Сейфертовские галактики, имеющие активные ядра. 

Сами ученые, по их словам, не гнались за открытием и хотели просто исследовать удаленные от нас объекты. "Вместо этого мы обнаружили новый класс активных галактических ядер, способных преобразовать тусклую галактику в светящийся квазар", — сказал астроном Суви Гезари (Suvi Gezari) из Университета Мэриленда. 

Обнаружена самая массивная нейтронная звезда

"Теория предполагает, что квазар активизируется тысячи лет, но эти наблюдения показывают, что это может произойти очень быстро. Это говорит нам о том, что теория (изначальная модель, — NS) ошибочна", — говорит Суви Гезари. 

По мнению исследователей, полученные выводы могут привести к пересмотру теории образования квазаров, а возможно, и природы этих необычных объектов. 

Ранее астрономы убедились, что квазары не "прибиты гвоздями" к небу: международная группа ученых, в которую входят сотрудники МФТИ, обнаружила, что такие объекты не стоят на месте, и объяснила почему. 

А недавно студент обнаружил квазар с четверным линзированием.

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Исследования, Наука, Галактики, Квазары.
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