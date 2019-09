Что-то типа крокодила: кто терроризировал динозавров-вегетарианцев 210 млн лет назад

Остатки млекопитающих датируются Триасовым периодом — около 210 млн лет назад. Описание исследования опубликовано на сайте Eurek Alert!.

Найденные группой ученых под руководством Витса Толчард окаменелости триасовых архозавров Rauisuchians включают в себя зубы, куски челюстей, задние конечности и части брони. Во время триасового периода у Rauisuchians было множество подвидов: самые крупные из них достигали размеров в 10 м.

Rauisuchians вымерли около 200 млн лет назад, а их останки можно найти на всех материках Земли, кроме Антарктиды. По словам профессора Джона Шуниера, Rauisuchians охотились на травоядных динозавров.

Rauisuchians were ancient relatives of crocodiles that were top predators in the Triassic, until their extinction let meat-eating dinosaurs become dominant https://t.co/76qPidvivw #BedtimeScience pic.twitter.com/Xj6BPumYyj

