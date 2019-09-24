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Что-то типа крокодила: кто терроризировал динозавров-вегетарианцев 210 млн лет назад

Что-то типа крокодила: кто терроризировал динозавров-вегетарианцев 210 млн лет назад
20:12 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости науки:Археологи Университета Витватерсрада из ЮАР обнаружили окаменелости плотоядных хищников, которые охотились на динозавров-вегетарианцев на юге Африки.

Остатки млекопитающих датируются Триасовым периодом — около 210 млн лет назад. Описание исследования опубликовано на сайте Eurek Alert!.

Найденные группой ученых под руководством Витса Толчард окаменелости триасовых архозавров Rauisuchians включают в себя зубы, куски челюстей, задние конечности и части брони. Во время триасового периода у Rauisuchians было множество подвидов: самые крупные из них достигали размеров в 10 м.

Rauisuchians вымерли около 200 млн лет назад, а их останки можно найти на всех материках Земли, кроме Антарктиды. По словам профессора Джона Шуниера, Rauisuchians охотились на травоядных динозавров.

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"Эти древние окаменелости предоставляют нам свидетельство того, как по крайней мере два вида хищников охотились на этих вегетарианских динозавров 210 миллионов лет назад. Удивительно, что следы подсказок, оставленных в окаменелых зубах, челюстях, конечностях и других окаменелостях, помогают нам рассказать древнюю историю жизни на юге Африки" - Археолог Витс Толчард.

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Хищник, Археология, Динозавры, Наука, Плотоядные, Rauisuchians.
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