Погоня за недостижимым: единого места происхождения всех древних людей может не существовать

Новости науки:Новая модель указывает на то, что древний человек не имеет единой "точки происхождения".

Новая популяционная модель позволяет отказаться от поисков "того самого" места в Африке, откуда вышли все первые люди.

В статье, которая опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution, ученые утверждают, что эволюционное прошлое человечества стоит рассматривать как результат взаимосвязанных динамических изменений или же дрейфа генов между несколькими первыми людьми, рассеянными по всей Африке. Представление о нашем развитии как о преемственности отдельных ветвей эволюционного дерева может быть обманчиво.

Исходя из этого, попытка обнаружить некую единую точку происхождения человечества напоминает погоню за недостижимым научным идеалом. "Люди примерно в том виде, в каком мы есть сейчас, начали появляться где-то между 500 тысячами и 300 тысячами лет назад, — говорит одна из авторов исследования, профессор археологии Элеонора Скерри. — Это порядка восьми тысяч поколений, достаточно долгое время для ранних людей, чтобы мигрировать и изучать большое пространство. Их перемещения, модели смешивания и обмен генами — то, что нас породило".

"Генетика современного человека ясна. Наибольшее генетическое разнообразие обнаружено у африканцев, — объясняет другой автор исследования, генетик Марк Томас. — Старая теория о том, что мы произошли от региональных групп населения, распространившихся по всему Старому Свету в течение последних миллионов лет, не подтверждается генетическими данными". По словам Томаса, хотя "неафриканцы" сегодня имеют определенное родство с неандертальцами и Денисовским человеком, на 90% наш облик сформирован первыми людьми из Африки.

Ученые считают, что наше развитие лучше всего объясняет концепция метапопуляций — нескольких динамически взаимодействующих популяций. "По сравнению с чередой популяционных разветвлений, отходящих от единого ствола, модель динамических изменений в связности между различными группами кажется более обоснованной и, по-видимому, объясняет некоторые паттерны геномного разнообразия, не укладывающиеся в альтернативные модели", — отмечает, в свою очередь, генетик Лоунес Шихи.

По словам ученых, модель структурированных метапопуляций позволяет значительно упростить изучение эволюции человека. Она позволяет отказаться от бесплодного поиска "того самого" места происхождения всех Homo sapiens и постоянного прояснения факторов, приводивших к "эволюционным расщеплениям". Эта модель позволяет резонно выбрать весь Африканский континент в качестве прародины человека и отлично объясняет любые популяционные странности — вроде "хоббитов с Флореса", карликовых людей, населявших один из островов Индонезии.