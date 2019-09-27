Физические нагрузки так же утомляют мозг, как и умственные

Новости науки:Мозг может устать от интенсивных физических нагрузок.

Исследования, проведенные на атлетах, показали, что после интенсивных физических тренировок мозг спортсменов также демонстрирует признаки истощения. Статья об этом опубликована в журнале Current Biology.

Работа, проведенная под руководством Маттиаса Пессильоне из французского госпиталя Питье-Сальпетриер, продемонстрировала неочевидную связь между умственными и физическими усилиями: и то, и другое требует когнитивного контроля деятельности. "Вам необходимо контролировать автоматический процесс, который заставляет вас останавливаться при болях в мышцах или суставах", — объясняет Пессильоне.

Инициатива исследования исходила от Национального института спорта и физической культуры Франции INSEP, специалисты которого руководят подготовкой спортсменов к Олимпийским играм. Некоторые спортсмены начинали страдать от синдрома перетренированности — при достаточных нагрузках они испытывали непреодолимое чувство усталости, их результаты падали, а организм не мог восстановиться после тренировок. В INSEP задались вопросом: не может ли причиной этого синдрома отчасти быть нервная усталость — такая же, как при чрезмерной умственной работе?

Для исследования ученые отобрали 37 спортсменов, выступающих в силовых видах спорта. Средний возраст испытуемых составлял 35 лет. Участников эксперимента поделили на две группы. Спортсмены из первой проходили следующий цикл: 2 недели тренировок с нормальной для каждого испытуемого интенсивностью, неделя тренировок с уменьшенной интенсивностью, 3 недели тренировок с повышенной на 40% интенсивностью и снова неделя "разгрузочных тренировок". Вторая группа выступала в качестве контрольной: спортсмены проходили аналогичный цикл, но на третьем этапе у них были тренировки не с повышенной, а с нормальной интенсивностью.

Исследователи контролировали физическую работоспособность испытуемых во время упражнений на велосипеде в разгрузочной фазе. Также при помощи анкет каждые два дня оценивалась субъективная оценка усталости спортсменов. Также было проведено поведенческое тестирование и функциональная магнитно-резонансная томография головного мозга.

Физическая перегрузка на третьем этапе цикла заставила спортсменов чувствовать себя более утомленными. В стандартных поведенческих тестах атлеты из первой группы вели себя более импульсивно, предпочитая более крупной, но отложенной награде более быструю. ФМРТ, в свою очередь, показало, что у "перегруженных" спортсменов ухудшалась активация латеральной префронтальной коры головного мозга — области, которая вовлечена в планирование сложного когнитивного поведения и принятие решений.

Как объясняет Маттиас Пессильоне, боковая префронтальная кора у чрезмерно устающих атлетов меняла свою активность так же, как у людей, перегруженных умственной работой. Результаты работы ученых могут быть важны не только при подготовке спортсменов; данные группы Пессильоне могут сильно повлиять на теории экономического выбора, которые обычно не учитывают влияние подобных состояний.