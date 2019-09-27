В миллиарде световых лет от нас сходятся и готовятся слиться сразу три галактики (Фото)

Новости науки:Астрономы обнаружили систему трех сверхмассивных черных дыр.

Команда астрономов во главе с Райаном Пфайфлем (Ryan Pfeifle) из Университета Джорджа Мэйсона вела поиски объектов, в которых происходят слияния крупных галактик и сверхмассивных - в миллионы и миллиарды масс Солнца - черных дыр, расположенных в их центрах. Этот катастрофический процесс сопровождается массовой гибелью звезд, поглощением огромных потоков газа и пыли, которые, ускоряясь и раскаляясь, ярко светятся на разных длинах волн.

Большая библиотека подобных объектов, снятых расположенным на юге США телескопом SDSS, собрана в онлайн-архиве Galaxy Zoo, открытом для всех желающих. Профессионалы и любители астрономии устанавливают на свои компьютеры бесплатное ПО, участвуя в поиске новых интересных снимков в этой огромной библиотеке. Так энтузиастами и была открыта система SDSS J0849+1114, к исследованию которой подключились Райан Пфайфль и его коллеги.

Астрономы провели дополнительные наблюдения SDSS J0849+1114 с помощью космических телескопов: инфракрасного WISE, а также рентгеновских Chandra и NuSTAR. К их удивлению, в системе обнаружились сразу три сверхмассивные черные дыры, разделенные дистанцией от 10 тысяч до 30 тысяч световых лет (менее 10 парсек). Об этом ученые пишут в статье, представленной в библиотеке препринтов arXiv.org и готовящейся к публикации в The Astrophysical Journal.

Тройная система черных дыр в оптическом и рентгеновском диапазонах

Теория предсказывает, что присутствие третьего участника должно ускорить слияние двух ближайших черных дыр. В результате со временем они могут образовать одну огромную дыру или же третья может остаться на близкой орбите вокруг новой соседки. Как будут развиваться события, мы еще узнаем: астрономы обязательно продолжат наблюдения редкой тройной системы.