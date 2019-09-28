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В Озере Моно обнаружены странные черви с тремя полами (Фото)

В Озере Моно обнаружены странные черви с тремя полами (Фото)
09:28 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Озеро Моно, расположенное на востоке Центральной Калифорнии, в три раза солонее океана и имеет показатель кислотности (рН) равный 10.

В щелочном озере Моно биологи нашли новый вид червя, который имеет три пола и может выжить при высочайшей концентрации токсичных для организмов элементов.

Для сравнения, у чистой воды он составляет семь, и каждое его повышение на единицу равносильно увеличению щелочности среды в 10 раз. Поэтому в озере Моно не обитают рыбы, но водится большое количество рачков и других микроскопических организмов.

Однако недавно ученые обнаружили в суровых водах озера еще восемь новых видов, которые относятся к классу микроскопических червей - нематод. Они оказались очень разнообразны по своим ролям - от травоядных и паразитов до хищников. Важно отметить, что все эти черви оказались устойчивы к загрязнению мышьяком и поэтому считаются экстремофилами - организмами, которые процветают в условиях, непригодных для большинства форм жизни.

Новые виды относятся к роду Auanema. При сравнении их с родственными видами того же рода исследователи обнаружили, что найденные ранее нематоды тоже устойчивы к высоким дозам мышьяка, хотя они и не живут в загрязненных этим элементом средах. Кроме того, как оказалось, один из видов, Auanema sp., способен процветать в лаборатории при нормальных, не экстремальных условиях. Это интересно потому, что только несколько известных экстремофилов в мире могут быть изучены в лабораторных условиях.

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Работа ученых говорит о том, что нематоды могут иметь генетическую предрасположенность к устойчивости в экстремальных средах обитания и адаптации к любым средам. Дальнейшая цель ученых - найти гены, которые отвечают за такую аномальную адаптацию червей, и выяснить, как работает этот механизм защиты от неблагоприятных условий.

По словам ученых, их работа важна не только для исследования биоразнообразия и получения знаний об экстремофилах. Изучение этих нематод поможет понять, как мышьяк воздействует на клетки человека, и позволит разработать механизмы, позволяющие защитить живые организмы от отравления этим элементом.

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Наука, Черви, Черви с тремя полами, Озеро Моно, Центральна Калифорния.
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