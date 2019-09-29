Илон Маск о штурме "Зоны 51": Популярный мем

Новости науки:Илон Маск высказался на тему существования внеземной жизни.

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не видел никаких признаков инопланетян и хотел бы знать, есть ли они.

"Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков", — сказал Маск, выступая на стартовой площадке корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.

Трансляция мероприятия велась на сайте компании SpaceX.

Глава компании также напомнил, что у человечества осталось "всего 700 миллионов лет", чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце, и призвал осваивать космос и другие планеты.

Рассказы же о "Зоне 51", которую недавно пытались штурмовать, и спрятанных там инопланетянах Маск назвал популярным мемом.