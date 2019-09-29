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Илон Маск о штурме "Зоны 51": Популярный мем

Илон Маск о штурме "Зоны 51": Популярный мем
15:54 Сегодня Телеграф earth-chronicles

Новости науки:Илон Маск высказался на тему существования внеземной жизни.

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что не видел никаких признаков инопланетян и хотел бы знать, есть ли они.

"Насколько мы знаем, мы единственные разумные живые существа. Может, там и есть жизнь, но мы не видели ее признаков", — сказал Маск, выступая на стартовой площадке корабля Starship, предназначенного для полетов на Марс.

Трансляция мероприятия велась на сайте компании SpaceX.

Глава компании также напомнил, что у человечества осталось "всего 700 миллионов лет", чтобы спастись с Земли до того, как ее уничтожит Солнце, и призвал осваивать космос и другие планеты.

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Рассказы же о "Зоне 51", которую недавно пытались штурмовать, и спрятанных там инопланетянах Маск назвал популярным мемом.

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Все по теме:

Внеземная жизнь, SpaceX, Зона 51, Илон Маск, Starship.
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