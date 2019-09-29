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Гендиректор представил корабель Starship для полетов на Луну и Марс (Фото, Видео)

Гендиректор представил корабель Starship для полетов на Луну и Марс (Фото, Видео)
11:13 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости науки:При этом эксперты американского космического агентства NASA полагают, что первая пилотируемая миссия на Марс может состояться только в 2030-х годах.

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.

Маск представил последние разработки в ночь на воскресенье, 29 сентября, на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

“Космический корабль Starship, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города”, - говорится в сообщении. 

Как ранее сообщалось, Илон Маск объявил о планах колонизации Марса. Предприниматель намерен перевезти на Красную планету миллион человек. Уже в 2025 году, согласно планам, представленным в 2016 году, первые люди смогут отправиться на Марс, пишет DW.  

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Напомним, что крайне необычный тандем звезды и планеты, открытый астрономами из Каталонского института исследований космоса (IEEC), не совсем укладывается в традиционные представления о том, как происходит образование планетных систем. Расположенный в 30 световых годах от нас, красный карлик GJ 3512 освещает вращающегося вокруг газового гиганта, который делает полный оборот за 204 суток. Похожая на Юпитер планета лишь вдесятеро меньше своей звезды, сообщают ученые в статье, опубликованной в журнале Science.

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Луна, Марс, SpaceX, Starship, Корабль Starship.
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