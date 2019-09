Гендиректор представил корабель Starship для полетов на Луну и Марс (Фото, Видео)

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль Starship, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно.

Маск представил последние разработки в ночь на воскресенье, 29 сентября, на стартовой площадке космодрома в американском штате Техас.

“Космический корабль Starship, который является многоразовым, может также направляться в любое другое место в Солнечной системе. За один раз аппарат сможет перевозить до ста человек и принимать на борт большое количество груза, поэтому на Луне и на Марсе могут быть построены города”, - говорится в сообщении.

Starship will provide affordable delivery of significant quantities of cargo and people, essential for building Moon bases and Mars cities pic.twitter.com/0BImZP1qmM

