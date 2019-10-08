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Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)
Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)

Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)

Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)
13:08 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Twitter

Новости науки:Ими стали: канадец Джеймс Пибблс, а также швейцарцы Мишель Майор и Дидье Келоз.

Нобелевка по физике присуждается с 1901 года - тем ученым, которые "сделают наиболее важное открытие или изобретение" в этой области, гласит завещание Альфреда Нобеля.

Накануне в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте в Стокгольме прошло официальное открытие Нобелевской недели, кроме того, были названы имена победителей в области медицины и физиологии. Американцы Уильям Кэлин, Грегг Л. Семенца и англичанин Питер Дж. Рэтклифф стали получат свою награду за исследование того, как клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на кислородное голодание.

Завтра, 9 октября, станут известны имена лауреатов по химии, 10-го числа - по литературе (сразу за 2018 и 2019 годы). О том, кто получит Нобелевскую премию мира, комитет сообщит в пятницу, 11 октября. Номинантом в этом категории уже стала шведская школьница Грета Турнберг. По мнению букмекеров, она поборется за приз с папой римским, премьер-министром Эфиопии Ахмедом Абией и вождем индейского племени каяпо Раони.

Нобелевская премия по медицине 2019: имена лауреатов

Нобелевская неделя завершится в понедельник, когда объявят имена обладателей премии в области экономики. Награждение победителей пройдет 10 декабря в Стокгольме и Осло. Все лауреаты получат медаль, диплом и денежный приз в размере девяти миллионов шведских крон (около 920 тысяч долларов).

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Физика, Нобелевская премия, Фото, Лауреаты, Нобелевская премия 2019.
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