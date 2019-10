Нобелевская премия по физики 2019: известны имена лауреатов (Фото)

Нобелевка по физике присуждается с 1901 года - тем ученым, которые "сделают наиболее важное открытие или изобретение" в этой области, гласит завещание Альфреда Нобеля.

Накануне в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте в Стокгольме прошло официальное открытие Нобелевской недели, кроме того, были названы имена победителей в области медицины и физиологии. Американцы Уильям Кэлин, Грегг Л. Семенца и англичанин Питер Дж. Рэтклифф стали получат свою награду за исследование того, как клетки реагируют на изменения уровня кислорода в организме, в том числе на кислородное голодание.

Завтра, 9 октября, станут известны имена лауреатов по химии, 10-го числа - по литературе (сразу за 2018 и 2019 годы). О том, кто получит Нобелевскую премию мира, комитет сообщит в пятницу, 11 октября. Номинантом в этом категории уже стала шведская школьница Грета Турнберг. По мнению букмекеров, она поборется за приз с папой римским, премьер-министром Эфиопии Ахмедом Абией и вождем индейского племени каяпо Раони.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 8, 2019