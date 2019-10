Нобелевская премия по медицине 2019: имена лауреатов

В Стокгольме назвали имена лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Нобелевской премии.

Отмечается, что лауреатами стали Уильям Кейлин-младший, Грегг Семенса из Соединенных Штатов Америки и сэр Питер Ретклифф из Великобритании.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019