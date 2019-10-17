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Во славу науки: ГМО-грибки могут быть использованы для создания новых сортов алкоголя

Во славу науки: ГМО-грибки могут быть использованы для создания новых сортов алкоголя
02:02 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay

Новости науки:Ученые исследуют геном грибков, чтобы создавать новые сорта алкоголя.

Кажется, что процесс создания алкоголя сопровождал человечество на протяжении всей его истории. Однако, как говорится, современные времена требуют современных решений. Вот и научное сообщество начало применять полученные знания в не самом научном ключе. Мы ни в коем случае не пропагандируем употребление алкогольных напитков, но то, что задумала группа исследователей из Ирландии (и почему мы не удивлены, что именно оттуда), крайне интригует. Они хотят изменить геном грибков, участвующих в выработке алкоголя для того, чтобы подстегнуть их эволюцию и создавать новые, неизвестные сейчас сорта алкогольных напитков.

Дрожжи — это грибок, который крайне важен для процесса получения алкоголя. Дрожжи содержат ферменты, которые разрушают глюкозу, в результате чего сахарный раствор превращается в алкогольный. При этом не все дрожжи "одинаково полезны". Разные виды дрожжей благодаря ферментному составу способствуют получению разных видов напитков. В алкогольной промышленности дрожжи, принадлежащие к группе Saccharomyces Stricto Sensu, являются настоящими "рабочими лошадками", и понимание того, как они способствуют образованию различных вкусов и ароматов пива и вина, имеет важное значение для совершенствования существующей технологии ферментации и для разработки новых напитков. Именно этим и займутся ирландские специалисты в рамках проекта Aromagenesis.

Проект Aromagenesis посвящен тому, чтобы исследовать геном дрожжей с целью выведения новых видов путем ускорения их эволюции. Эволюция в данном случае — это сеть взаимосвязанных друг с другом мутаций. "Полезные" мутации позволяют организму выживать, а вот "вредные", напротив, делают его нежизнеспособным. Только вот в отличие от "больших" организмов, в дрожжах этот процесс легко контролировать и корректировать. Ученые хотят ускорить этот процесс, вызывая мутации специально.

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Исследования, которые будут проводиться в рамках этого проекта, обеспечат научные инновации и новые захватывающие возможности для основных отраслей и предприятий по производству крафтового пива и вина. — говорят авторы проекта Aromagenesis.

При этом для того, чтобы выводить новые сорта дрожжевых грибков, эксперты не будут прибегать к редактированию генома, так как даже несмотря на заявления некоторых организаций о безопасности ГМО-продуктов, ряд стран (да и простых потребителей) относятся к подобным продуктом с некоторой опаской.

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Хотя изучение генома все же потребовалось, но оно носило чисто "теоретический" характер. Эксперты исследовали геном грибков с целью выяснения факторов, которые влияют на эволюцию в большей степени. Этих факторов довольно много, но самым "мощным" была признана температура. Именно под воздействием тепла грибки начинают видоизменяться, перестраивая свою ДНК. Таким образом команда Aromagenesis "выкрутилась" и придумала способ изменения генома без использования CRISPR и других подобных элементов. Хоть он и будет не таким точным. Если эксперименты пройдут удачно, то совсем скоро можно будет попробовать вино или пиво, существование которых до этого момента было просто невозможно.

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Алкоголь, ГМО, Биология, Грибок.
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