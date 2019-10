Ученые изучают механизм регенерации тканей с помощью плесени

Может ли плесень думать?

Несмотря на то, что Physarum polycephalum может не вызвать на первый взгляд какого-либо особого интереса ввиду своего одноклеточного строения с остаточным количеством ДНК и протеинов, биологи смогли доказать, что этот уникальный вид плесени наделен интеллектом, который позволяет Physarum polycephalum принимать решения и преодолевать искусственно сконструированные препятствия. В 2001 году команда японских исследователей разделила образец плесени на несколько отдельных фрагментов, которые были равномерно размещены по всему периметру лабиринта. Спустя несколько часов плесень разрослась, соединившись со своими разрозненными фрагментами и, достигнув оставленных исследователями кусочков пищи, смогла выползти из всех тупиков лабиринта. Исследователи отметили, что слизь не просто смогла успешно обойти препятствия лабиринта, но и смогла сконцентрироваться на наиболее эффективной и быстрой траектории для того, чтобы достигнуть предоставленные учеными питательные вещества.

Иными словами, исследование смогло показать, что некоторые виды плесени обладают примитивным интеллектом, который позволяет Physarum polycephalum вспоминать и анализировать события. Помимо этого, проведенный опыт помог установить, что изучаемый вид плесени обладает и уникальной способностью к обучению, несмотря даже на полное отсутствие мозга, что в очередной раз раз подтверждает тот факт, что природа вокруг нас может быть гораздо интереснее, чем это можно было бы себе предположить.

Способность к регенерации клеток плесени помочь при изучении механизма регенерации

Способность к регенерации большинство живых организмов нашей планеты приобрело приблизительно 500 миллионов лет назад, когда на Земле господствовал так называемый кембрийский период. Несмотря на это, регенерация тканей происходит совершенно по-разному в существах, получивших какие-либо повреждения организма, и, помимо плесени, ее наиболее яркие проявления мы можем наблюдать в организмах червей и некоторых пресмыкающихся. Однако не стоит недооценивать и человека, в чьем организме к физиологической регенерации способны костная ткань, которая срастается после перелома, волосы, ногти и даже некоторые органы, такие как печень и кожа.

