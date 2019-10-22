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Размер озоновой дыры над Южным полюсом стал минимальным

Размер озоновой дыры над Южным полюсом стал минимальным
13:32 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pinterest.com

Новости науки:По прогнозам, она может полностью сойти на нет в течение нескольких недель.

В начале этого месяца озоновая дыра над Южным полюсом достигла своего минимального размера с момента обнаружения — 10 миллионов квадратных километров.

Озон — высокореактивная молекула, состоящая из трех атомов кислорода, которая естественным образом возникает в верхних слоях атмосферы. Примерно в 10-40 километрах над поверхностью Земли, в стратосфере располагается озоновый слой. Он защищает планету от потенциально вредного ультрафиолетового излучения, которое может вызвать рак кожи и катаракту, подавить иммунную систему, а также повредить растения.

Озоновая дыра над Антарктикой начинает расти в конце зимы в Южном полушарии, когда увеличивающаяся солнечная активность начинает способствовать реакциям, разрушающим озоновый слой. В результате этих реакций из техногенных соединений образуются химически активные формы хлора и брома.

Химия, приводящая к их образованию, включает реакции, которые происходят на поверхности частиц, образующихся в холодных слоях стратосферы. Это в итоге приводит к неконтролируемым реакциям, разрушающим молекулы озона. При более теплых температурах образуется меньше полярных стратосферных облаков, и они не сохраняются так долго, ограничивая процесс разрушения озонового слоя.

Такие же: чем похожи экзопланеты и Земля

Спутники NASA и NOAA (Национальное управление океанических и атмосферных исследований) уже давно ведут наблюдения за озоновым слоем нашей планеты. В этом году спутники в третий раз за 40 лет позволили наблюдать необычное явление: действие теплых температур в начале зимы породило укрепление озонового слоя, а не его разрушение.

В этом году дыра уменьшилась до рекордных размеров — всего 10 миллионов квадратных километров. 

Тот факт, что озоновый слой способен обратимо восстанавливаться до исходных размеров, не может не радовать. По словам ученых, озоновые дыры — это сезонные явления, и они, как правило, исчезают при низких температурах и в отсутствие солнечных лучей, поскольку в таком случае распадаются полярные стратосферные облака.

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Космос, Южный полюс, Озоновая дыра, Озон, Озоновая дыра над Южным полюсом, Размер озоновой дыры.
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